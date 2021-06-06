ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 15463 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 6 июня 20221. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 5 июня проведено у 144 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 18 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 35 человек, у 28 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.