ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 15463 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 6 июня 20221. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 5 июня проведено у 144 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 18 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 35 человек, у 28 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 11, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15463 человека. Зарегистрировано 236 летальных случая. Выздоровели 14876 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.