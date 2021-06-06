Сухум. 6 июня 20221. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов Абхазии. В совещании участвовали руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, его заместители, а также министр по налогам и сборам Джансух Нанба. Ситуация с COVID-19 в регионах, предпринимаемые местными властями меры по улучшению санэпидобстановки, борьба с незаконной добычей криптовалюты, динамика, предпринимаемые меры, ситуация с собираемостью налогов, эффективное использование сельхозугодий и другие актуальные вопросы обсуждались на совещании. Руководители регионов доложили главе государства о ситуации на местах по обсуждаемым темам.

Президент призвал глав регионов усилить свое взаимодействие с президентской администрацией.



Министр по налогам и сборам Джансух Нанба проинформировал участников совещания о результатах работы ведомства за 5 месяцев.

«Если говорить об общих итоговых цифрах, при плане в 865 миллионов рублей за 5 месяцев собрано 1 миллиард 26 миллионов рублей. Плановые показатели перевыполнены на 18,6 %. Если говорить в целом о районах, то можно выделить положительную динамику с нарастающим итогом в первую очередь по Гагрскому, Гудаутскому, Сухумскому и Гулрыпшскому районах. Отстает только Очамчырский район. Все остальные идут с положительной динамикой», –отмети Нанба.

Что касается показателей собираемости налогов за май, то, по словам Нанба, здесь ситуация чуть хуже: при плане в 208 миллионов рублей, в мае в бюджет поступило 188 миллионов рублей. Отрицательные результаты показали город Сухум – 83% исполнения, Сухумский район – 84% и Очамчырский район – 67,5%. Все остальные районы выполнили или перевыполнили плановые задания.



Джансух Нанба также проинформировал о задолженностях на 1 июня 2021 года. Общая сумма задолженностей по налогам составила 905 млн рублей, что на 60 млн рублей меньше той задолженности, которая была по данным на 1 мая 2021 года.

«Из общей задолженности в 905 млн рублей, текущая задолженность составляет 99 млн рублей в целом по республике, проблемная задолженность составляет 674 млн рублей, а задолженности налогоплательщиков, не прошедших перерегистрацию составляют 132 млн рублей», – сообщил министр. Он добавил, что налоговые органы взаимодействует со Службой судебных исполнителей. За весь период работы Службы судебных исполнителей им направлено 230 материалов на общую сумму задолженностей в 157 млн рублей. «Результат на сегодняшний день таков: взыскано порядка 14,5 млн рублей. Порядка 100 материалов находятся на завершающей стадии, они тоже будут направлены в Службу судебных исполнителей, – сказал министр.

По словам Нанба, в Абхазии зарегистрировано 4285 юридических лиц, из них действующих – 1263. Это прядка 30%, остальные не ведут хозяйственную деятельность или сдают нулевые балансы. Всего зарегистрировано 11 868 индивидуальных предпринимателей, из них ведут деятельность 7 724 ИП.



Главы столичной и районных администраций представили отчеты о деятельности в районах.

Выслушав руководителей местных администраций, Аслан Бжания отметил, что они должны вести статистику хозяйств, знать сколько земель в их районах, , на что ориентированы эти земли, сколько гектаров обрабатывается, что выращивают.

«Земля – это наше главное богатство и экономический инструмент. И надо этот инструмент заставить работать. Сейчас большое количество земель не задействовано. Они пустуют, простаивают. Надо поднимать депрессивные районы. Мы должны превратить плачевное состояние Восточной Абхазии в историю успеха», – сказал президент, обращаясь к главам администраций.



Бжания поручил представителям своей Администрации в течение недели разработать проект арендного договора по земельным участкам.

«Разработайте типовой договор, в котором будет предусмотрена ответственность сторон в случае невыполнения взятых на себя обязательств. Договор должен быть расторгнут в одностороннем порядке. Земельный ресурс - это самый главный ресурс, которым мы располагаем. Этим ресурсом нужно грамотно научиться пользоваться, он не должен простаивать, находиться в руках тех, кто не умеет им пользоваться. Это государственная собственность, Главы администраций, назначенные мной, несут за это ответственность. Я видел десяток договоров, в которых никакая ответственность не предусмотрена. В Госкомимуществе есть такие договоры, и мы не можем принять никакие меры, не можем расторгнуть их», – сказал президент и предупредил о том, что после разработки типовых договоров Администрацией президента никто не будет иметь права подписывать иные договоры.

Касаясь проблемы незаконной добычи криптовалют, ставшей одной из причин существенного повышения нагрузок на электросети, президент сказал: «Ведется работа по решению этого вопроса. Есть возможность для осуществления этого бизнеса при условии поставок электроэнергии из России под эти нужды. Россия на этом этапе готова предоставить по своим тарифам электроэнергию. Их операторы будут распределять свою электроэнергию. Скорее всего, мы к этому придем, но требуется время. К концу этого года мы надеемся решить проблему майнинга. А пока эту незаконную деятельность нужно пресекать».



Подводя итоги совещания Аслан Бжания поручил руководителю Администрации президента А.Квициниа собирать глав администраций городов и районов каждые две недели на рабочее совещания.