ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ВЫПОЛНЕН НА 102%

«Могу доложить, что за пять месяцев городской бюджет исполнен без малого на 102%. Если мы считаемся отстающими, то от перевыполнения отстающими. Природу перевыполнения тоже можно было бы конкретизировать. Если она составляется из вновь выявленных, то в городе Сухум такой проблемы не наблюдалось ни год, ни два, ни три. Это были отдельные случаи, когда такие факты выявлялись, но эта работа и сегодня продолжается. Мы ее будем усиливать, конечно. Во всяком случае, цифры говорят за себя», – отметил мэр. «Что касается мая месяца, который у нас выпал, исполнение было 84%. Плановый показатель прошлого года, когда часть НДС зачислялась в местные бюджет – 93 миллиона, факт был 97 миллионов, т.е., мы перевыполнили план в мае месяце в прошлом году. А если его разложить, это платеж в городской бюджет, то туда входит НДС 16 миллионов. В данный момент этого НДС у нас нет, есть налог на прибыль. Налог на прибыль – непостоянный налог, он имеет определенные рамки поступления в городские бюджеты. Могу привести пример. Допустим, если брать апрель месяц прошлого года, отчетный квартальный, когда сдаются квартальные балансы, по городу Сухум было 35 миллионов рублей поступлений, в этом году 104 миллиона. То есть, апрель месяц такую разницу дал. Мы хотим сказать, что брать май месяц, как отчетный период и считать его неисполнением, то можно было бы не делать на этом акцент. Факт мая месяца – в этом году 71 миллион, он разнится, а планка была 100 миллионов, исполнение 70 миллионов. Посчитали, что так называемый оборотный налог НДС, понятно, что в этом году его нет, мы его теряем. Упор на налог на прибыль, так как он сто процентов у нас остается», – пояснил мэр Сухума.