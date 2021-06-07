ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ВЫПОЛНЕН НА 102%
Новости Понедельник, 07 июня 2021 12:05
7 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов Абхазии, где наряду с другими актуальными вопросами, обсудили и ситуацию с собираемостью налогов. Министр по налогам и сборам Джансух Нанба проинформировал, что при плане в 865 миллионов рублей за 5 месяцев собрано 1 миллиард 26 миллионов рублей. Плановые показатели перевыполнены на 18,6%. Что касается показателей собираемости налогов за май, то, по словам Нанба, «здесь ситуация чуть хуже: при плане в 208 миллионов рублей, в мае в бюджет поступило 188 миллионов рублей».
Отрицательные результаты показали город Сухум – 83% исполнения, Сухумский район – 84% и Очамчырский район – 67,5%. Все остальные районы выполнили или перевыполнили плановые задания.
Глава Администрации Сухума Беслан Эшба рассказал на совещании причину отставания от исполнения плана по собираемости налогов за май месяц.
«Могу доложить, что за пять месяцев городской бюджет исполнен без малого на 102%. Если мы считаемся отстающими, то от перевыполнения отстающими. Природу перевыполнения тоже можно было бы конкретизировать. Если она составляется из вновь выявленных, то в городе Сухум такой проблемы не наблюдалось ни год, ни два, ни три. Это были отдельные случаи, когда такие факты выявлялись, но эта работа и сегодня продолжается. Мы ее будем усиливать, конечно. Во всяком случае, цифры говорят за себя», – отметил мэр. «Что касается мая месяца, который у нас выпал, исполнение было 84%. Плановый показатель прошлого года, когда часть НДС зачислялась в местные бюджет – 93 миллиона, факт был 97 миллионов, т.е., мы перевыполнили план в мае месяце в прошлом году. А если его разложить, это платеж в городской бюджет, то туда входит НДС 16 миллионов. В данный момент этого НДС у нас нет, есть налог на прибыль. Налог на прибыль – непостоянный налог, он имеет определенные рамки поступления в городские бюджеты. Могу привести пример. Допустим, если брать апрель месяц прошлого года, отчетный квартальный, когда сдаются квартальные балансы, по городу Сухум было 35 миллионов рублей поступлений, в этом году 104 миллиона. То есть, апрель месяц такую разницу дал. Мы хотим сказать, что брать май месяц, как отчетный период и считать его неисполнением, то можно было бы не делать на этом акцент. Факт мая месяца – в этом году 71 миллион, он разнится, а планка была 100 миллионов, исполнение 70 миллионов. Посчитали, что так называемый оборотный налог НДС, понятно, что в этом году его нет, мы его теряем. Упор на налог на прибыль, так как он сто процентов у нас остается», – пояснил мэр Сухума.
Он отметил, что был сделан анализ ситуации.
«Выяснили, кто больше всех в этом месяце заплатил, и где получилось выпадение. Например, в 2019 году компания «Вина и воды Абхазии» заплатила 46 миллионов рублей налога на прибыль, в 2020 году – 58 миллионов, в этом году – 7 миллионов. Нам объяснили, что у них была произведена отгрузка товара, пока выручка не поступила, поэтому налог на прибыль заплатить не смогли. Пришлось в такие детали вникнуть. Факт то, что невыполнение налоговых платежей в городской бюджет произошло по ряду объективных причин – выпадение настоящего месяца по отношению к прошлому году НДС и не поступление в полной мере налога на прибыль от предприятий и организаций, которые в прошлом и позапрошлом году стабильно платили в этот период. Это временные сложности, за полугодие мы, конечно, поправим ситуацию», – отметил Беслан Эшба.
Об этом сообщает сайт столицы.