АДМИНИСТРАЦИЮ СТОЛИЦЫ ПОСЕТИЛИ КОЛЛЕГИ ИЗ СОЧИ

Сухум. 7 июня 2021. Абхазия-Информ. Делегация Департамента курортов и туризма администрации города Сочи, c представителями управления Роспотребнадзора по городу Сочи посетила Абхазию. В составе делегации директор Департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина, заместители директора департамента Роман Бушманов, Людмила Орлова, Кирилл Сазонов, советник главы города Сочи Андрей Ковалев, начальник отдела координации общественного питания Управления потребительского рынка и услуг города Сочи Вероника Армизонова. Организатор мероприятия – Администрация города Сухум.