АДМИНИСТРАЦИЮ СТОЛИЦЫ ПОСЕТИЛИ КОЛЛЕГИ ИЗ СОЧИ
Новости Понедельник, 07 июня 2021 12:20
Сухум. 7 июня 2021. Абхазия-Информ. Делегация Департамента курортов и туризма администрации города Сочи, c представителями управления Роспотребнадзора по городу Сочи посетила Абхазию. В составе делегации директор Департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина, заместители директора департамента Роман Бушманов, Людмила Орлова, Кирилл Сазонов, советник главы города Сочи Андрей Ковалев, начальник отдела координации общественного питания Управления потребительского рынка и услуг города Сочи Вероника Армизонова.
Организатор мероприятия – Администрация города Сухум.
Целью визита является обмен опытом в сфере функционирования средств размещения и экскурсионных организации в период эпидемиологической ситуации, внедрение и обмен современными технологиями повышения качества предоставляемых услуг, а также обсуждение проблем, с которыми столкнулись государственные структуры и бизнес с начала пандемии.