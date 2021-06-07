РОССИЙСКАЯ ТУРИСТКА ПОГИБЛА УПАВ С МОСТА В РЕКУ ГЕГА

7 июня 2021. Абхазия-Информ. Российская туристка Дарья Манасова, 1997 года рождения, жительница Республики Татарстан, 6 июня упала с моста в реку Гега и её унесло течением. Сигнал о несчастном случае поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 18 часов 35 минут. Спасательные подразделения в экстренном порядке были направлены в Бзыбское ущелье.