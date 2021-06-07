РОССИЙСКАЯ ТУРИСТКА ПОГИБЛА УПАВ С МОСТА В РЕКУ ГЕГА

7 июня 2021. Абхазия-Информ. Российская туристка Дарья Манасова, 1997 года рождения, жительница Республики Татарстан, 6 июня упала с моста в реку Гега и её унесло течением. Сигнал о несчастном случае поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 18 часов 35 минут.
Спасательные подразделения в экстренном порядке были направлены в Бзыбское ущелье.
По словам очевидцев, девушка упала в реку с моста, на котором отсутствовали оградительные перила. В течение светового дня спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков. Однако безрезультатно.
Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное.
В поисках задействованы около 30 человек личного состава МЧС РА. Вместе с сотрудниками МЧС Абхазии их ведут и сотрудники Рицинского национального реликтового парка.