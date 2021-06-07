СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ЭДУАРДУ КОКОЙТЫ

Сухум. 7 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования экс-президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойты и его брату Роберту по случаю смерти родителей,

«Выражаю искренние соболезнования вашей семье по случаю кончины Ваших родителей. Уход их жизни матери и отца - это невосполнимая утрата. Ваши родители честно прожили жизнь, воспитали достойных сыновей Отечества. В Абхазии, где хорошо знают вашу семью разделяют с вами боль одновременной утраты родителей. Прошу передать мои искренние соболезнования всем членам вашей семьи. В этот трудный для вашей семьи час я выражаю вам поддержку и желаю крепости духа», - говорится в телеграмме соболезнования.