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Абхазия Информ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ЭДУАРДУ КОКОЙТЫ

Новости Понедельник, 07 июня 2021 16:02
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Сухум. 7 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования экс-президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойты и его брату Роберту по случаю смерти родителей,

«Выражаю искренние соболезнования вашей семье по случаю кончины Ваших родителей. Уход их жизни матери и отца - это невосполнимая утрата. Ваши родители честно прожили жизнь, воспитали достойных сыновей Отечества. В Абхазии, где хорошо знают вашу семью разделяют с вами боль одновременной утраты родителей. Прошу передать мои искренние соболезнования всем членам вашей семьи. В этот трудный для вашей семьи час я выражаю вам поддержку и желаю крепости духа», - говорится в телеграмме соболезнования.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 07 июня 2021 16:05

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