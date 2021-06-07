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Абхазия Информ

ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Новости Понедельник, 07 июня 2021 16:08
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ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 7 июня 2021. Абхазия-Информ. 5 – 6 мая в Гудауте проходил VIII ежегодный турнир по вольной борьбе им. МС РА Т. Д. Пандария, в котором приняли участие спортсмены из разных городов и районов республики Абхазия. Сухум представляли воспитанники секции по вольной борьбе Управления по делам молодежи и спорта Администрации города.

По результатам поединков команда Сухума заняла следующие призовые места:

1-ые места – Жиба Сандро, в весовой категории 30 кг; Адлейба Астан, в весовой категории 44кг; Урчуков Эдвард, в весовой категории 48 кг и Урчуков Олегхан, в весовой категории 68 кг.

2-ые места – Фет-оглы Абазг, в весовой категории 28 кг; Джопуа Денис, в весовой категории 38 кг; Джопуа Давут, в весовой категории 57кг и Киут Леон, в весовой категории 62 кг.

3-и места – Гамгия Арлан, в весовой категории 26 кг; Хагба Осман, в весовой категории 28 кг; Лежия Никита, в весовой категории 32 кг; Арлан Нестор, в весовой категории 35 кг; Дгебия Леон, в весовой категории 38 кг; Кварчия Анри, в весовой категории 62 кг и Берая Саид, в весовой категории 68 кг.

Тренируют спортсменов Хашба М. У., Алабян Р. Р., Берая И. Ч. и Джопуа Т. Р.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 07 июня 2021 16:15

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