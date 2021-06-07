ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 7 июня 2021. Абхазия-Информ. 5 – 6 мая в Гудауте проходил VIII ежегодный турнир по вольной борьбе им. МС РА Т. Д. Пандария, в котором приняли участие спортсмены из разных городов и районов республики Абхазия. Сухум представляли воспитанники секции по вольной борьбе Управления по делам молодежи и спорта Администрации города.

По результатам поединков команда Сухума заняла следующие призовые места:

1-ые места – Жиба Сандро, в весовой категории 30 кг; Адлейба Астан, в весовой категории 44кг; Урчуков Эдвард, в весовой категории 48 кг и Урчуков Олегхан, в весовой категории 68 кг.