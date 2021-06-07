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Абхазия Информ

МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ РАЙОННОГО ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА В ОЧАМЧЫРЕ

Новости Понедельник, 07 июня 2021 16:19
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МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ РАЙОННОГО ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА В ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 7 июня 2021. Абхазия-Информ. Первый эпизод учений предусматривал отработку действий спасателей при ликвидации дорожно-транспортного происшествия и деблокирование пострадавшего, зажатого в автомобиле.

Затем действия на учениях переместились к резервуару с легковоспламеняющейся жидкостью, охваченному огнем.

Следующий эпизод учений проходил в морской акватории города Очамчыра,  где, согласно легенде, перевернулась лодка с рыбаками. 

При осмотре здания на седьмом этаже спасатели обнаружили пострадавшего, которого необходимо транспортировать на жёстких  носилках.  

На итоговом построении министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Лев Квициния, в целом,  высоко оценил  уровень слаженной работы подразделений и выразил благодарность личному составу, задействованному на учениях.

По словам главы спасательного ведомства страны,  высокая интенсивность учений подобного рода на протяжении всего курортного сезона будет сохраняться.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 07 июня 2021 16:20

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