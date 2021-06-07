МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ РАЙОННОГО ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА В ОЧАМЧЫРЕ

Затем действия на учениях переместились к резервуару с легковоспламеняющейся жидкостью, охваченному огнем.

Сухум. 7 июня 2021. Абхазия-Информ. Первый эпизод учений предусматривал отработку действий спасателей при ликвидации дорожно-транспортного происшествия и деблокирование пострадавшего, зажатого в автомобиле.

Следующий эпизод учений проходил в морской акватории города Очамчыра, где, согласно легенде, перевернулась лодка с рыбаками.

При осмотре здания на седьмом этаже спасатели обнаружили пострадавшего, которого необходимо транспортировать на жёстких носилках.

На итоговом построении министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Лев Квициния, в целом, высоко оценил уровень слаженной работы подразделений и выразил благодарность личному составу, задействованному на учениях.

По словам главы спасательного ведомства страны, высокая интенсивность учений подобного рода на протяжении всего курортного сезона будет сохраняться.