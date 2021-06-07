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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ СОБОЛЕЗНУЕТ ЭДУАРДУ КОКОЙТЫ

Новости Понедельник, 07 июня 2021 21:25
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Сухум. 7 июня 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб выразил соболезнования экс-президенту Республики Южная Осетия Эдуарду Кокойты в связи с кончиной его родителей. 

В телефонном разговоре Анкваб лично выразил слова сочувствия Кокойты, а также направил ему телеграмму от имени правительства Абхазии. 

Текст телеграммы:

«Дорогой Эдуард Джабеевич, от себя лично и от правительства Республики Абхазия выражаю вам искренние соболезнования в связи с постигшей Вашу семью невосполнимой утратой – безвременной кончиной Джабея Гавриловича и Демико Васильевны.

Глубоко скорбим вместе с Вами, всем сердцем разделяем боль потери родителей. примите слова поддержки в это трудное для Вашей семьи время.

С уважением, Александр Анкваб, премьер-министр Республики Абхазия».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 07 июня 2021 21:26

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