ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 42 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 7 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 234 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 42 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 29 человек, у 28 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.