РУСЛАН ХУНЦАРИЯ НАЗНАЧЕН ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЦУНДЫ
Сухум. 8 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ «Об исполняющем обязанности главы администрации города Пицунда»
В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» Шамба Алхас Валикович освобожден от исполнения обязанностей главы администрации города Пицунда.
Исполняющим обязанности главы администрации города Пицунда назначен Хунцария Руслан Зурабович.
Хунцария Руслан Зурабович, родился 23 мая 1989 года в с. Лдзаа Гагрского района.
В 2005 году окончил школу No 1 им. М.Д. Гочуа в селе Лдзаа и поступил в НОУ среднего профессионального образования «Академический колледж» г. Сочи по специальности «Право и организация социального обеспечения», которое окончил в 2008 году.
С 13 ноября 2007 года был призван на действительную военную службу и проходил службу в ГСО Республики Абхазии, 30 ноября 2009 года был уволен в запас.
В 2013 году поступил в Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова в Москве по специальности «Право и организация социального обеспечения», которое окончил в 2016 году.
С 2 марта года – заместитель главы администрации села Лдзаа.
С 31 мая 2017 года – глава администрации села Лдзаа.
Женат.