РУСЛАН ХУНЦАРИЯ НАЗНАЧЕН ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЦУНДЫ

В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» Шамба Алхас Валикович освобожден от исполнения обязанностей главы администрации города Пицунда.

Хунцария Руслан Зурабович, родился 23 мая 1989 года в с. Лдзаа Гагрского района.

В 2005 году окончил школу No 1 им. М.Д. Гочуа в селе Лдзаа и поступил в НОУ среднего профессионального образования «Академический колледж» г. Сочи по специальности «Право и организация социального обеспечения», которое окончил в 2008 году.

С 13 ноября 2007 года был призван на действительную военную службу и проходил службу в ГСО Республики Абхазии, 30 ноября 2009 года был уволен в запас.

В 2013 году поступил в Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова в Москве по специальности «Право и организация социального обеспечения», которое окончил в 2016 году.

С 2 марта года – заместитель главы администрации села Лдзаа.

С 31 мая 2017 года – глава администрации села Лдзаа.

Женат.