ВЫПУСКНЫХ БАЛОВ НЕ БУДЕТ?!
Сухум. 8 июня 2021. Абхазия-Информ. Учебный процесс в школах Республики Абхазия продлится до 25 июня, выпускные экзамены заканчиваются 1 июля.
Проведение городских выпускных балов в Абхазии отменят, об этом в интервью Абхазскому телевидению рассказал Министр просвещения и языковой политики РА Инал Габлия.
Он уточнил, что вопрос проведения выпускных балов обсуждался с Министерством здравоохранения Абхазии, ведомства пришли к согласию, что городские мероприятия необходимо отменить.
«Мы, конечно, разрешаем провести выпускной вечер внутри школы с участием педагогов, самого выпускного класса. На открытом воздухе можно будет провести тоже с соблюдением всех мер социальной дистанции, ношения масок, выпускную линейку», - добавил Инал Габлия.
При этом министр рассказал, что выпускные экзамены в 11 классах абхазских школ заканчиваются 1 июля.
В первую очередь, по словам Габлия, аттестаты будут выданы тем абитуриентам, которые поступают в российские вузы, они получат документы об окончании школы до 3 июля. Министр заверил, что все выпускники смогут успеть подать документы на поступление в российские вузы.