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Абхазия Информ

ВЫПУСКНЫХ БАЛОВ НЕ БУДЕТ?!

Новости Вторник, 08 июня 2021 15:42
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ВЫПУСКНЫХ БАЛОВ НЕ БУДЕТ?!

Сухум. 8 июня 2021. Абхазия-Информ. Учебный процесс в школах Республики Абхазия продлится до 25 июня, выпускные экзамены заканчиваются 1 июля.

Проведение городских выпускных балов в Абхазии отменят, об этом в интервью Абхазскому телевидению рассказал Министр просвещения и языковой политики РА Инал Габлия.

Он уточнил, что вопрос проведения выпускных балов обсуждался с Министерством здравоохранения Абхазии, ведомства пришли к согласию, что городские мероприятия необходимо отменить.

«Мы, конечно, разрешаем провести выпускной вечер внутри школы с участием педагогов, самого выпускного класса. На открытом воздухе можно будет провести тоже с соблюдением всех мер социальной дистанции, ношения масок, выпускную линейку», - добавил Инал Габлия.

При этом министр рассказал, что выпускные экзамены в 11 классах абхазских школ заканчиваются 1 июля.

В первую очередь, по словам Габлия, аттестаты будут выданы тем абитуриентам, которые поступают в российские вузы, они получат документы об окончании школы до 3 июля. Министр заверил, что все выпускники смогут успеть подать документы на поступление в российские вузы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 08 июня 2021 15:48

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