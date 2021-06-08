 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ
мая 28 2021

БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ

БЕЙРУТ, 27 мая. /ТАСС/. Председатель Народного Совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг объявил в четверг результаты…
ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021
ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА ПРОЙДЕТ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ

Новости Вторник, 08 июня 2021 15:49
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА ПРОЙДЕТ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ

Сухум. 8 июня 2021. Абхазия-Информ. 9 и 10 июня состоится заседание сессии Народного Собрания Абхазии.

Депутатам предстоит обсудить и принять решения по ряду проектов законов:

«Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год»;

«Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2020 год»;

«Об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2020 год»;

«Об исполнении бюджета Дорожного фонда Республики Абхазии за 2020 год»;

«Об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. за 2020 год»;

«Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия за 2020 год»;

«Об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия за 2020 год»;

Законопроект «О сельском хозяйстве Республики Абхазия».

Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «О проекте № 1010-VI Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в Закон Республики Абхазии «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами».

Кроме того, депутаты примут решения об избрании судей:

- Ажиба В. Р. на должность судьи Ткуарчалского районного суда»;

- Бжания Б. Ш. на должность судьи Галского районного суда»;

- Демирчян Р. О. на должность судьи Гагрского районного суда»; 

- Аргун А. В. на должность судьи Гагрского районного суда»;

- Шванба С. В. на должность судьи Гагрского районного суда»;

- Степанова А. Г. на должность судьи Сухумского районного суда»;

- Хашба А. К. на должность судьи Ткуарчалского районного суда»;

- Чанба Л. П. на должность судьи Гудаутского районного суда»;

- Язычба К. Р. на должность судьи Сухумского районного суда».

Будет заслушан и годовой отчет Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) за 2020 год».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 08 июня 2021 16:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫПУСКНЫХ БАЛОВ НЕ БУДЕТ?! ПОИСКИ ДАРЬИ МАНАСОВОЙ ПРОДОЛЖАЮТСЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.