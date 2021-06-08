ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА ПРОЙДЕТ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ

«Об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2020 год»;

«Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2020 год»;

«Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год»;

Депутатам предстоит обсудить и принять решения по ряду проектов законов:

Сухум. 8 июня 2021. Абхазия-Информ. 9 и 10 июня состоится заседание сессии Народного Собрания Абхазии.

«Об исполнении бюджета Дорожного фонда Республики Абхазии за 2020 год»;

«Об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. за 2020 год»;

«Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия за 2020 год»;

«Об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия за 2020 год»;

Законопроект «О сельском хозяйстве Республики Абхазия».

Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «О проекте № 1010-VI Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в Закон Республики Абхазии «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами».

Кроме того, депутаты примут решения об избрании судей:

- Ажиба В. Р. на должность судьи Ткуарчалского районного суда»;

- Бжания Б. Ш. на должность судьи Галского районного суда»;

- Демирчян Р. О. на должность судьи Гагрского районного суда»;

- Аргун А. В. на должность судьи Гагрского районного суда»;

- Шванба С. В. на должность судьи Гагрского районного суда»;

- Степанова А. Г. на должность судьи Сухумского районного суда»;

- Хашба А. К. на должность судьи Ткуарчалского районного суда»;

- Чанба Л. П. на должность судьи Гудаутского районного суда»;

- Язычба К. Р. на должность судьи Сухумского районного суда».

Будет заслушан и годовой отчет Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) за 2020 год».