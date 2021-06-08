ПОИСКИ ДАРЬИ МАНАСОВОЙ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сухум. 8 июня 2021. Абхазия-Информ. Вторые сутки в Бзыбском ущелье продолжаются поиски Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала с моста в реку Гега.

Утром 8 июня к месту падения девушки прибыли её мать, тётя и двоюродная сестра. С родственниками девушки ведут работу психологи МЧС Абхазии.

Спасатели вместе с сотрудниками Рицинского национального реликтового парка продолжают тщательный осмотр русла рек Гега и Бзыбь. Однако высокий уровень и бурное течение рек не позволяют обследовать их дно.