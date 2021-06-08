НА НАБЕРЕЖНОЙ ОЧИСТЯТ ФОНАРИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Всего в парке 74 столба, на каждом висит по два фонаря.

Сухум. 8 июня 2021. Абхазия-Информ. В парке напротив Абхаздрамтеатра ведутся работы по очистке фонарей уличного освещения. Сотрудники МУП «Благоустройство» демонтируют и очищают каждый фонарь.

«Если увидим разбитое, меняем. Фонари под деревьями стоят в основном, и после дождей сверху на них подают листья, приклеиваются, и птицы тоже садятся на фонари, пачкают. Мы демонтирует фонари, моем и обратно ставим», – сказал заместитель начальника отдела уличного освещения МУП «Благоустройство» Алиас Когониа.

После завершения работ в парке, приступят к очистке фонарей на Набережной махаджиров в промежутке от «Брехаловки» до улицы Читанава.

Об этом сообщает сайт столицы.