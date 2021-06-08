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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 15549 ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 08 июня 2021 20:50
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 15549 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 8 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 286 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 44 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, у 29 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 14, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15549 человек. Зарегистрировано 236 летальных случаев. Выздоровели 14947 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 08 июня 2021 20:55

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