ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА

В Сухуме это можно сделать в районной поликлинике по ул. Абазинская, в филиале городской поликлиники № 3 (Синоп), а также в Детской поликлинике - детям в возрасте от 1 года до 15 лет.

Сухум. 8 июня 2021. Абхазия-Информ. Граждане могут сдать анализ на антитела к коронавирусной инфекции, в следующих пунктах:

В Галском, Очамчырском, Ткуарчалском и Гулрыпшском районах пробы на антитела отбираются в центральных районных больницах, в Гагрском районе - в санитарно-эпидемиологической службе, в Гудаутском районе действует мобильная бригада.

С 7 июня в Абхазии стартовала совместная абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан. Исследование поможет определить среднее количество людей в Абхазии, в крови которых есть антитела к Covid-19. По всей Абхазии будет отобрано три тысячи проб на антитела. Эти анализы бесплатные для населения.

Об этом сообщает Минздрав Абхазии.