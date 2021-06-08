СЕЛЬХОЗПРОЕКТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Новости Вторник, 08 июня 2021 21:03
Сухум. 8 июня 2021. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа провёл заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок предпринимателей на государственное софинансирование улучшения условий и развития бизнеса в рамках целевой программы «Развитие сельского хозяйства на 2021 год».
Члены комиссии ознакомились с перечнем представленных в Минсельхоз проектов по трём основным направлениям: животноводство, растениеводство и переработка. Заявки поступали от представителей действующих предприятий и ферм, крестьян и жителей сёл, занимающихся сельхозпроизводством. Изучили, соответствуют ли проекты заданным требованиям и критериям отбора.
На встрече членам комиссии были представлены свыше 40 проектов.
В рамках заседания сформированы выездные группы, членам которых предстоит выезжать на места размещения предприятий для изучения потенциала проекта.
«Напомню, что нам с Вами предстоит индивидуально подойти к изучению возможностей каждого заявители для того, чтобы помощь стала максимально полезной и адресной. При этом важно охватить все направления развития сельского хозяйства равномерно. Удачи Вам в пером этапе отбора», – завершил заседание п председатель комиссии Беслан Джопуа.