СЕЛЬХОЗПРОЕКТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Члены комиссии ознакомились с перечнем представленных в Минсельхоз проектов по трём основным направлениям: животноводство, растениеводство и переработка. Заявки поступали от представителей действующих предприятий и ферм, крестьян и жителей сёл, занимающихся сельхозпроизводством. Изучили, соответствуют ли проекты заданным требованиям и критериям отбора.

На встрече членам комиссии были представлены свыше 40 проектов.

В рамках заседания сформированы выездные группы, членам которых предстоит выезжать на места размещения предприятий для изучения потенциала проекта.

«Напомню, что нам с Вами предстоит индивидуально подойти к изучению возможностей каждого заявители для того, чтобы помощь стала максимально полезной и адресной. При этом важно охватить все направления развития сельского хозяйства равномерно. Удачи Вам в пером этапе отбора», – завершил заседание п