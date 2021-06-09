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Абхазия Информ

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ

Новости Среда, 09 июня 2021 12:59
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ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ

Сухум. 9 июня 2021. Абхазия-Информ. Примерно в 17:20 8 июня, в Сухуме, по улице Киараз, напротив магазина «Данат», неустановленным на тот момент лицом был произведен выстрел из огнестрельного оружия, в результате чего огнестрельное слепое осколочное ранение ягодичной области справа получил житель г. Сухум 2003 г.р., который был доставлен в мед. учреждение.

Принятыми оперативными мерами сотрудниками УУР МВД совместно с сотрудниками уголовного розыска первого отдела милиции столичного управления внутренних дел установлено, что к совершению данного преступления причастен житель г. Ткуарчал 1995 г.р. Кварацхелия Аслан Джамбулович, который впоследствии задержан.

Материал по данному факту направлен в отдел дознания УВД по г. Сухум для принятия процессуального решения.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 09 июня 2021 13:01

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