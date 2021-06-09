КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Сухум. 9 июня 2021. Абхазия-Информ. Распространения коронавируса по разным странам мира: заболевание зарегистрировано в 191 стране, Россия занимает шестое место.

Лидирует США. А Китай покинул топ 10 стран по количеству зараженных.

В таблице можно увидеть общее количество заболевших, прирост за сутки, общее и суточное количество погибших, а также данные по выздоровевшим пациентам. Источники – Минздрав РФ, оперативный штаб РФ, ВОЗ, Университет Джона Хопкинса.

Абхазии в этом списке нет, но по числу заболевших мы вышли на «почетное» 82 место, у нас 15549 официально выявленных заболевших коронавирусом. Это без учета тех, кто лечится самостоятельно.

Более того, мы «не последние» и по числу заболевших на 1 тысячу человек: с учетом населения в 240 тысяч – у нас эта цифра равна 62 гражданам. То есть, и здесь мы опередили многие страны, причем – с многомиллионным населением. Вот такая печальная статистика…

К счастью, у нас только 236 летальных случаев за что огромное спасибо нашим медикам!

Таблица распространения коронавируса в мире