КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
Сухум. 9 июня 2021. Абхазия-Информ. Распространения коронавируса по разным странам мира: заболевание зарегистрировано в 191 стране, Россия занимает шестое место.
Лидирует США. А Китай покинул топ 10 стран по количеству зараженных.
В таблице можно увидеть общее количество заболевших, прирост за сутки, общее и суточное количество погибших, а также данные по выздоровевшим пациентам. Источники – Минздрав РФ, оперативный штаб РФ, ВОЗ, Университет Джона Хопкинса.
Абхазии в этом списке нет, но по числу заболевших мы вышли на «почетное» 82 место, у нас 15549 официально выявленных заболевших коронавирусом. Это без учета тех, кто лечится самостоятельно.
Более того, мы «не последние» и по числу заболевших на 1 тысячу человек: с учетом населения в 240 тысяч – у нас эта цифра равна 62 гражданам. То есть, и здесь мы опередили многие страны, причем – с многомиллионным населением. Вот такая печальная статистика…
К счастью, у нас только 236 летальных случаев за что огромное спасибо нашим медикам!
Таблица распространения коронавируса в мире
|#
|Страна, город
|Заболевших всего
|На 1 тыс жителей
|Заболевших сегодня
|Погибло всего
|Погибло за сутки
|Выздоровело
|1.
|США
|33378767
|101.2
|+15403
|597983
|+352
|0
|2.
|Индия
|28996473
|20.9
|+86498
|351309
|+2123
|27341462
|3.
|Бразилия
|16984218
|77.6
|+37156
|474414
|+1010
|15022649
|4.
|Франция
|5775535
|83.9
|+1174
|110224
|+64
|396019
|5.
|Турция
|5293627
|63.7
|+5647
|48255
|+91
|5167350
|6.
|Россия
|5145843
|35.2
|+9977
|124496
|+379
|4752085
|7.
|Великобритания
|4538399
|68.1
|+5597
|128104
|+1
|15538
|8.
|Италия
|4233698
|70.3
|+1270
|126588
|+65
|3918657
|9.
|Аргентина
|3977634
|88.5
|+22195
|81946
|+732
|3560148
|10.
|Германия
|3710983
|44.6
|+1427
|89389
|+140
|3549920
|11.
|Испания
|3707523
|79
|+9542
|80236
|+40
|150376
|12.
|Колумбия
|3593016
|74.5
|+21949
|92496
|+535
|3340543
|13.
|Иран
|2980116
|35
|+8846
|81362
|+179
|2578263
|14.
|Польша
|2875729
|75.1
|+401
|74255
|+95
|2646340
|15.
|Мексика
|2434562
|19.1
|+881
|228838
|+34
|1941913
|16.
|Украина
|2276111
|54.8
|+1736
|53420
|+125
|2156616
|17.
|Перу
|1984999
|61.7
|+1429
|186757
|+246
|1940723
|18.
|Индонезия
|1869325
|7
|+6294
|51992
|+189
|1717370
|19.
|ЮАР
|1699849
|30.9
|+3285
|57063
|+89
|1581540
|20.
|Нидерланды
|1691866
|96.4
|+1385
|17957
|+3
|26981
|21.
|Чехия
|1663998
|155.6
|+391
|30193
|+29
|1627106
|22.
|Чили
|1434884
|71.9
|+6928
|30058
|+121
|1355224
|23.
|Канада
|1401912
|36.3
|+1819
|25741
|+47
|1353705
|24.
|Филиппины
|1280773
|11.6
|+4769
|22064
|+95
|1202257
|25.
|Ирак
|1229121
|31.3
|+4129
|16566
|+28
|1146745
|26.
|Румыния
|1078952
|55.6
|+0
|30878
|+0
|1043171
|27.
|Швеция
|1078062
|104.5
|+0
|14523
|+0
|0
|28.
|Бельгия
|1071271
|93.3
|+469
|25041
|+8
|0
|29.
|Пакистан
|935013
|4.2
|+1383
|21376
|+53
|867447
|30.
|Португалия
|853034
|83
|+388
|17036
|+2
|812174
|31.
|Израиль
|839585
|91.9
|+8
|6418
|+0
|832876
|32.
|Бангладеш
|812960
|4.7
|+0
|12869
|+0
|753240
|33.
|Венгрия
|806206
|82.5
|+117
|29883
|+17
|718577
|34.
|Япония
|766068
|6.1
|+1886
|13705
|+110
|710060
|35.
|Иордания
|739847
|68.5
|+0
|9530
|+0
|721895
|36.
|Сербия
|713840
|103.1
|+162
|6924
|+7
|0
|37.
|Швейцария
|698369
|81.5
|+1077
|10843
|+5
|317600
|38.
|Австрия
|647322
|72.6
|+243
|10647
|+7
|631869
|39.
|Малайзия
|627652
|18.9
|+5566
|3536
|+76
|541319
|40.
|Непал
|591494
|20.7
|+3370
|7990
|+92
|497960
|41.
|Объединённые Арабские Эмираты
|585039
|59.9
|+0
|1702
|+0
|564509
|42.
|Ливан
|541628
|79
|+71
|7769
|+6
|524500
|43.
|Марокко
|521530
|14.4
|+104
|9181
|+3
|509277
|44.
|Саудовская Аравия
|458707
|13.4
|+1161
|7471
|+15
|441860
|45.
|Казахстан
|451641
|23.7
|+773
|3479
|+6
|420563
|46.
|Эквадор
|432739
|24.5
|+386
|20814
|+5
|398645
|47.
|Болгария
|419681
|60.4
|+208
|17854
|+34
|386693
|48.
|Греция
|410166
|38.2
|+798
|12301
|+24
|93764
|49.
|Беларусь
|400422
|42.8
|+570
|2919
|+9
|392744
|50.
|Словакия
|390546
|71.7
|+95
|12423
|+9
|255300
|51.
|Боливия
|389994
|34
|+2832
|15082
|+58
|308971
|52.
|Панама
|382851
|101.7
|+376
|6404
|+2
|368653
|53.
|Парагвай
|375996
|52.6
|+2831
|10005
|+131
|309120
|54.
|Хорватия
|357786
|87.8
|+178
|8096
|+5
|348469
|55.
|Тунис
|356750
|30.6
|+1018
|13027
|+47
|312979
|56.
|Грузия
|350428
|94.1
|+1023
|4951
|+17
|335029
|57.
|Азербайджан
|334747
|33.2
|+32
|4945
|+4
|327114
|58.
|Коста-Рика
|331920
|67
|+3941
|4228
|+75
|249209
|59.+1
|Уругвай
|318783
|93.3
|+2248
|4692
|+52
|279387
|60.-1
|Кувейт
|318676
|75.7
|+1479
|1798
|+3
|302393
|61.
|Палестина
|310233
|64.4
|+207
|3517
|+0
|302147
|62.
|Доминиканская Республика
|301984
|28.1
|+906
|3655
|+1
|246216
|63.
|Дания
|287735
|49.9
|+459
|2521
|+2
|273104
|64.
|Литва
|276759
|99.2
|+216
|4317
|+8
|260873
|65.
|Эфиопия
|273024
|2.4
|+110
|4213
|+4
|246883
|66.
|Египет
|268754
|2.6
|+782
|15399
|+47
|197281
|67.
|Ирландия
|264875
|53.8
|+377
|4941
|+0
|23364
|68.
|Гватемала
|262255
|14.8
|+297
|8305
|+11
|239804
|69.
|Молдова
|255501
|72
|+48
|6137
|+3
|248062
|70.
|Словения
|255432
|120.7
|+0
|4390
|+0
|247381
|71.
|Бахрейн
|252600
|174.1
|+1522
|1143
|+24
|231113
|72.
|Венесуэла
|243621
|7.4
|+1483
|2734
|+15
|223788
|73.
|Гондурас
|242377
|26.5
|+551
|6493
|+14
|86381
|74.
|Оман
|226648
|55.4
|+1553
|2434
|+10
|206026
|75.
|Армения
|223285
|75.4
|+73
|4463
|+0
|214609
|76.
|Катар
|218798
|79.5
|+171
|569
|+0
|215635
|77.
|Шри-Ланка
|207979
|9.5
|+2646
|1789
|+47
|176045
|78.
|Босния и Герцеговина
|204410
|58.2
|+106
|9411
|+37
|176589
|79.
|Ливия
|187928
|27.7
|+243
|3149
|+3
|173636
|80.
|Таиланд
|182548
|2.7
|+2662
|1297
|+28
|26873
|81.
|Кения
|172639
|3.6
|+148
|3308
|+21
|118226
|82.
|Нигерия
|166816
|0.8
|+49
|2117
|+0
|163190
|83.
|Северная Македония
|155418
|74.8
|+1
|5458
|+3
|149496
|84.
|Куба
|150103
|13.2
|+1185
|1025
|+13
|143105
|85.
|Южная Корея
|145091
|2.8
|+454
|1975
|+1
|135412
|86.
|Мьянма
|144456
|2.7
|+139
|3227
|+2
|132525
|87.
|Латвия
|135144
|70.8
|+256
|2423
|+10
|128751
|88.
|Албания
|132384
|46.5
|+5
|2452
|+1
|129702
|89.
|Алжир
|131283
|3
|+325
|3527
|+9
|91413
|90.
|Эстония
|130242
|98
|+86
|1264
|+0
|124991
|91.
|Норвегия
|127066
|22.8
|+249
|784
|+-1
|17998
|92.
|Киргизия
|107714
|16.5
|+379
|1859
|+7
|101033
|93.
|Косово
|107099
|56.1
|+41
|2250
|+1
|103972
|94.
|Китай
|103216
|0.1
|+40
|4846
|+0
|97890
|95.
|Узбекистан
|102163
|2.9
|+199
|699
|+3
|98129
|96.
|Замбия
|100765
|5.6
|+487
|1315
|+7
|93694
|97.
|Черногория
|99834
|160.4
|+22
|1594
|+2
|97621
|98.
|Гана
|94228
|3.1
|+0
|787
|+0
|92362
|99.
|Финляндия
|93394
|16.9
|+113
|959
|+0
|46000
|100.
|Афганистан
|80841
|2.5
|+1617
|3187
|+42
|58998
|101.
|Камерун
|78929
|3.2
|+0
|1275
|+0
|35261
|102.
|Сальвадор
|74141
|11.5
|+0
|2279
|+5
|69215
|103.
|Кипр
|72859
|83.2
|+80
|364
|+1
|39061
|104.
|Мозамбик
|71145
|2.3
|+31
|838
|+1
|69687
|105.
|Люксембург
|70256
|114.4
|+74
|818
|+0
|68764
|106.
|Мальдивы
|68502
|170.4
|+552
|187
|+2
|49844
|107.
|Монголия
|67710
|20
|+1267
|318
|+5
|54713
|108.
|Сингапур
|62210
|10.9
|+14
|33
|+0
|61660
|109.
|Намибия
|59092
|23.7
|+385
|920
|+8
|52390
|110.
|Ботсвана
|58095
|25.2
|+1878
|885
|+19
|53887
|111.
|Уганда
|53961
|1.3
|+1026
|383
|+0
|47760
|112.
|Ямайка
|48810
|17.9
|+0
|960
|+0
|25936
|113.
|Кот-д’Ивуар
|47493
|1.8
|+3
|306
|+0
|46989
|114.
|Мадагаскар
|41758
|1.6
|+16
|871
|+5
|40870
|115.
|Сенегал
|41725
|2.2
|+12
|1150
|+2
|40323
|116.
|Зимбабве
|39238
|2.7
|+49
|1611
|+5
|36746
|117.+1
|Судан
|36004
|0.8
|+348
|2697
|+0
|29716
|118.-1
|Ангола
|35854
|1.1
|+82
|800
|+3
|29329
|119.
|Камбоджа
|35511
|2.3
|+678
|278
|+12
|28649
|120.
|Малави
|34403
|2
|+13
|1157
|+0
|32675
|121.
|Демократическая Республика Конго
|33338
|6.2
|+136
|805
|+1
|27751
|122.
|Кабо-Верде
|31147
|56.6
|+50
|267
|+0
|29826
|123.
|Мальта
|30571
|61.9
|+0
|419
|+0
|30080
|124.
|Австралия
|30207
|1.2
|+13
|910
|+0
|23620
|125.
|Руанда
|27307
|2.3
|+62
|360
|+0
|26254
|126.
|Тринидад и Тобаго
|26799
|19.2
|+389
|589
|+12
|16215
|127.
|Сирия
|24680
|1.4
|+21
|1796
|+3
|21640
|128.
|Габон
|24591
|11.3
|+0
|154
|+0
|22815
|129.
|Гвинея
|23312
|1.8
|+57
|164
|+2
|21382
|130.
|Мавритания
|19853
|5.5
|+36
|470
|+2
|18834
|131.
|Эсватини
|18664
|16.3
|+11
|673
|+0
|17906
|132.
|Гайана
|17718
|22.1
|+53
|411
|+2
|15520
|133.
|Суринам
|16786
|28.9
|+245
|355
|+5
|12725
|134.
|Папуа-Новая Гвинея
|16374
|1.9
|+47
|164
|+0
|15659
|135.
|Гаити
|15435
|1.4
|+153
|325
|+2
|12557
|136.
|Сомали
|14768
|1
|+20
|773
|+0
|6964
|137.
|Мали
|14302
|0.7
|+4
|519
|+0
|9880
|138.
|Андорра
|13777
|180.9
|+19
|127
|+0
|13557
|139.
|Того
|13542
|1.7
|+3
|125
|+0
|13250
|140.
|Буркина-Фасо
|13453
|0.6
|+0
|167
|+0
|13265
|141.
|Таджикистан
|13308
|1.5
|+0
|90
|+0
|13218
|142.
|Белиз
|12899
|33.3
|+38
|325
|+0
|12442
|143.
|Сейшельские острова
|12466
|127.2
|+308
|46
|+4
|11336
|144.+1
|Республика Конго
|12026
|Нет данных
|+106
|157
|+2
|11110
|145.-1
|Багамские острова
|12024
|30.9
|+94
|232
|+0
|11026
|146.
|Джибути
|11565
|11.9
|+3
|154
|+0
|11389
|147.
|Тайвань
|11491
|0.5
|+193
|286
|+26
|1133
|148.
|Лесото
|10837
|5.4
|+0
|326
|+0
|6437
|149.
|Южный Судан
|10688
|1
|+0
|115
|+0
|10514
|150.
|Вьетнам
|9103
|0.1
|+220
|55
|+2
|3509
|151.
|Экваториальная Гвинея
|8626
|6.4
|+0
|118
|+0
|8203
|152.
|Бенин
|8082
|0.8
|+0
|102
|+0
|7893
|153.
|Восточный Тимор
|7764
|6.4
|+24
|17
|+0
|5515
|154.
|Никарагуа
|7481
|1.2
|+0
|187
|+0
|4225
|155.
|ЦАР
|7101
|1.5
|+10
|98
|+0
|6859
|156.
|Йемен
|6812
|0.2
|+25
|1336
|+7
|3588
|157.
|Исландия
|6555
|18.4
|+0
|29
|+0
|6476
|158.
|Гамбия
|6002
|2.6
|+3
|179
|+0
|5800
|159.
|Нигер
|5439
|0.2
|+0
|192
|+0
|5132
|160.
|Сент-Люсия
|5138
|28.1
|+5
|80
|+0
|4905
|161.
|Сан-Марино
|5090
|147.2
|+0
|90
|+0
|4998
|162.
|Чад
|4940
|0.3
|+1
|174
|+0
|4760
|163.
|Бурунди
|4925
|0.4
|+20
|8
|+0
|773
|164.
|Эритрея
|4499
|1.3
|+72
|14
|+0
|3987
|165.
|Сьерра-Леоне
|4208
|0.5
|+7
|79
|+0
|3161
|166.
|Барбадос
|4032
|14
|+1
|47
|+0
|3922
|167.
|Коморские острова
|3890
|4.8
|+2
|146
|+0
|3736
|168.
|Гвинея-Бисау
|3787
|2
|+0
|68
|+0
|3529
|169.
|Лихтенштейн
|3022
|78.7
|+0
|58
|+0
|2942
|170.
|Новая Зеландия
|2692
|0.5
|+10
|26
|+0
|2644
|171.
|Монако
|2508
|65.5
|+0
|33
|+0
|2469
|172.
|Сан-Томе и Принсипи
|2353
|10.9
|+0
|37
|+0
|2304
|173.
|Либерия
|2290
|0.5
|+40
|88
|+2
|2055
|174.
|Сент-Винсент и Гренадины
|2076
|18.7
|+0
|12
|+0
|1845
|175.
|Лаос
|1970
|0.3
|+7
|3
|+0
|1773
|176.
|Бутан
|1703
|2.2
|+16
|1
|+0
|1405
|177.
|Маврикий
|1458
|1.2
|+0
|18
|+0
|1206
|178.
|Антигуа и Барбуда
|1263
|13
|+0
|42
|+0
|1214
|179.
|Фиджи
|845
|0.9
|+158
|4
|+0
|234
|180.
|Танзания
|509
|0
|+0
|21
|+0
|183
|181.
|Бруней
|244
|0.6
|+0
|3
|+0
|231
|182.
|Доминика
|188
|2.6
|+0
|0
|+0
|188
|183.
|Гренада
|161
|1.4
|+0
|1
|+0
|160
|184.
|Сент-Китс и Невис
|83
|1.5
|+0
|0
|+0
|51
|185.
|Ватикан
|27
|44.6
|+0
|0
|+0
|27
|186.
|Соломоновы острова
|20
|0
|+0
|0
|+0
|20
|187.
|Маршалловы острова
|4
|0.1
|+0
|0
|+0
|4
|188.
|Вануату
|4
|0
|+0
|1
|+0
|3
|189.
|Самоа
|3
|0
|+0
|0
|+0
|3
|190.
|Кирибати
|2
|0
|+0
|0
|+0
|0
|191.
|Федеративные Штаты Микронезии
|1
|0
|+0
|0
|+0
|1