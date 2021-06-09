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Абхазия Информ

КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Новости Среда, 09 июня 2021 12:31
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КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Сухум. 9 июня 2021. Абхазия-Информ. Распространения коронавируса по разным странам мира: заболевание зарегистрировано в 191 стране, Россия занимает шестое место.

Лидирует США. А Китай покинул топ 10 стран по количеству зараженных.

В таблице можно увидеть общее количество заболевших, прирост за сутки, общее и суточное количество погибших, а также данные по выздоровевшим пациентам. Источники – Минздрав РФ, оперативный штаб РФ, ВОЗ, Университет Джона Хопкинса. 

Абхазии в этом списке нет, но по числу заболевших мы вышли на «почетное» 82 место, у нас 15549 официально выявленных заболевших коронавирусом. Это без учета тех, кто лечится самостоятельно.

Более того, мы «не последние» и по числу заболевших на 1 тысячу человек: с учетом населения в 240 тысяч – у нас эта цифра равна 62 гражданам. То есть, и здесь мы опередили многие страны, причем – с многомиллионным населением. Вот такая печальная статистика…

К счастью, у нас только 236 летальных случаев за что огромное спасибо нашим медикам!

Таблица распространения коронавируса в мире

 

# Страна, город Заболевших всего На 1 тыс жителей Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело
1. США 33378767 101.2 +15403 597983 +352 0
2. Индия 28996473 20.9 +86498 351309 +2123 27341462
3. Бразилия 16984218 77.6 +37156 474414 +1010 15022649
4. Франция 5775535 83.9 +1174 110224 +64 396019
5. Турция 5293627 63.7 +5647 48255 +91 5167350
6. Россия 5145843 35.2 +9977 124496 +379 4752085
7. Великобритания 4538399 68.1 +5597 128104 +1 15538
8. Италия 4233698 70.3 +1270 126588 +65 3918657
9. Аргентина 3977634 88.5 +22195 81946 +732 3560148
10. Германия 3710983 44.6 +1427 89389 +140 3549920
11. Испания 3707523 79 +9542 80236 +40 150376
12. Колумбия 3593016 74.5 +21949 92496 +535 3340543
13. Иран 2980116 35 +8846 81362 +179 2578263
14. Польша 2875729 75.1 +401 74255 +95 2646340
15. Мексика 2434562 19.1 +881 228838 +34 1941913
16. Украина 2276111 54.8 +1736 53420 +125 2156616
17. Перу 1984999 61.7 +1429 186757 +246 1940723
18. Индонезия 1869325 7 +6294 51992 +189 1717370
19. ЮАР 1699849 30.9 +3285 57063 +89 1581540
20. Нидерланды 1691866 96.4 +1385 17957 +3 26981
21. Чехия 1663998 155.6 +391 30193 +29 1627106
22. Чили 1434884 71.9 +6928 30058 +121 1355224
23. Канада 1401912 36.3 +1819 25741 +47 1353705
24. Филиппины 1280773 11.6 +4769 22064 +95 1202257
25. Ирак 1229121 31.3 +4129 16566 +28 1146745
26. Румыния 1078952 55.6 +0 30878 +0 1043171
27. Швеция 1078062 104.5 +0 14523 +0 0
28. Бельгия 1071271 93.3 +469 25041 +8 0
29. Пакистан 935013 4.2 +1383 21376 +53 867447
30. Португалия 853034 83 +388 17036 +2 812174
31. Израиль 839585 91.9 +8 6418 +0 832876
32. Бангладеш 812960 4.7 +0 12869 +0 753240
33. Венгрия 806206 82.5 +117 29883 +17 718577
34. Япония 766068 6.1 +1886 13705 +110 710060
35. Иордания 739847 68.5 +0 9530 +0 721895
36. Сербия 713840 103.1 +162 6924 +7 0
37. Швейцария 698369 81.5 +1077 10843 +5 317600
38. Австрия 647322 72.6 +243 10647 +7 631869
39. Малайзия 627652 18.9 +5566 3536 +76 541319
40. Непал 591494 20.7 +3370 7990 +92 497960
41. Объединённые Арабские Эмираты 585039 59.9 +0 1702 +0 564509
42. Ливан 541628 79 +71 7769 +6 524500
43. Марокко 521530 14.4 +104 9181 +3 509277
44. Саудовская Аравия 458707 13.4 +1161 7471 +15 441860
45. Казахстан 451641 23.7 +773 3479 +6 420563
46. Эквадор 432739 24.5 +386 20814 +5 398645
47. Болгария 419681 60.4 +208 17854 +34 386693
48. Греция 410166 38.2 +798 12301 +24 93764
49. Беларусь 400422 42.8 +570 2919 +9 392744
50. Словакия 390546 71.7 +95 12423 +9 255300
51. Боливия 389994 34 +2832 15082 +58 308971
52. Панама 382851 101.7 +376 6404 +2 368653
53. Парагвай 375996 52.6 +2831 10005 +131 309120
54. Хорватия 357786 87.8 +178 8096 +5 348469
55. Тунис 356750 30.6 +1018 13027 +47 312979
56. Грузия 350428 94.1 +1023 4951 +17 335029
57. Азербайджан 334747 33.2 +32 4945 +4 327114
58. Коста-Рика 331920 67 +3941 4228 +75 249209
59.+1 Уругвай 318783 93.3 +2248 4692 +52 279387
60.-1 Кувейт 318676 75.7 +1479 1798 +3 302393
61. Палестина 310233 64.4 +207 3517 +0 302147
62. Доминиканская Республика 301984 28.1 +906 3655 +1 246216
63. Дания 287735 49.9 +459 2521 +2 273104
64. Литва 276759 99.2 +216 4317 +8 260873
65. Эфиопия 273024 2.4 +110 4213 +4 246883
66. Египет 268754 2.6 +782 15399 +47 197281
67. Ирландия 264875 53.8 +377 4941 +0 23364
68. Гватемала 262255 14.8 +297 8305 +11 239804
69. Молдова 255501 72 +48 6137 +3 248062
70. Словения 255432 120.7 +0 4390 +0 247381
71. Бахрейн 252600 174.1 +1522 1143 +24 231113
72. Венесуэла 243621 7.4 +1483 2734 +15 223788
73. Гондурас 242377 26.5 +551 6493 +14 86381
74. Оман 226648 55.4 +1553 2434 +10 206026
75. Армения 223285 75.4 +73 4463 +0 214609
76. Катар 218798 79.5 +171 569 +0 215635
77. Шри-Ланка 207979 9.5 +2646 1789 +47 176045
78. Босния и Герцеговина 204410 58.2 +106 9411 +37 176589
79. Ливия 187928 27.7 +243 3149 +3 173636
80. Таиланд 182548 2.7 +2662 1297 +28 26873
81. Кения 172639 3.6 +148 3308 +21 118226
82. Нигерия 166816 0.8 +49 2117 +0 163190
83. Северная Македония 155418 74.8 +1 5458 +3 149496
84. Куба 150103 13.2 +1185 1025 +13 143105
85. Южная Корея 145091 2.8 +454 1975 +1 135412
86. Мьянма 144456 2.7 +139 3227 +2 132525
87. Латвия 135144 70.8 +256 2423 +10 128751
88. Албания 132384 46.5 +5 2452 +1 129702
89. Алжир 131283 3 +325 3527 +9 91413
90. Эстония 130242 98 +86 1264 +0 124991
91. Норвегия 127066 22.8 +249 784 +-1 17998
92. Киргизия 107714 16.5 +379 1859 +7 101033
93. Косово 107099 56.1 +41 2250 +1 103972
94. Китай 103216 0.1 +40 4846 +0 97890
95. Узбекистан 102163 2.9 +199 699 +3 98129
96. Замбия 100765 5.6 +487 1315 +7 93694
97. Черногория 99834 160.4 +22 1594 +2 97621
98. Гана 94228 3.1 +0 787 +0 92362
99. Финляндия 93394 16.9 +113 959 +0 46000
100. Афганистан 80841 2.5 +1617 3187 +42 58998
101. Камерун 78929 3.2 +0 1275 +0 35261
102. Сальвадор 74141 11.5 +0 2279 +5 69215
103. Кипр 72859 83.2 +80 364 +1 39061
104. Мозамбик 71145 2.3 +31 838 +1 69687
105. Люксембург 70256 114.4 +74 818 +0 68764
106. Мальдивы 68502 170.4 +552 187 +2 49844
107. Монголия 67710 20 +1267 318 +5 54713
108. Сингапур 62210 10.9 +14 33 +0 61660
109. Намибия 59092 23.7 +385 920 +8 52390
110. Ботсвана 58095 25.2 +1878 885 +19 53887
111. Уганда 53961 1.3 +1026 383 +0 47760
112. Ямайка 48810 17.9 +0 960 +0 25936
113. Кот-д’Ивуар 47493 1.8 +3 306 +0 46989
114. Мадагаскар 41758 1.6 +16 871 +5 40870
115. Сенегал 41725 2.2 +12 1150 +2 40323
116. Зимбабве 39238 2.7 +49 1611 +5 36746
117.+1 Судан 36004 0.8 +348 2697 +0 29716
118.-1 Ангола 35854 1.1 +82 800 +3 29329
119. Камбоджа 35511 2.3 +678 278 +12 28649
120. Малави 34403 2 +13 1157 +0 32675
121. Демократическая Республика Конго 33338 6.2 +136 805 +1 27751
122. Кабо-Верде 31147 56.6 +50 267 +0 29826
123. Мальта 30571 61.9 +0 419 +0 30080
124. Австралия 30207 1.2 +13 910 +0 23620
125. Руанда 27307 2.3 +62 360 +0 26254
126. Тринидад и Тобаго 26799 19.2 +389 589 +12 16215
127. Сирия 24680 1.4 +21 1796 +3 21640
128. Габон 24591 11.3 +0 154 +0 22815
129. Гвинея 23312 1.8 +57 164 +2 21382
130. Мавритания 19853 5.5 +36 470 +2 18834
131. Эсватини 18664 16.3 +11 673 +0 17906
132. Гайана 17718 22.1 +53 411 +2 15520
133. Суринам 16786 28.9 +245 355 +5 12725
134. Папуа-Новая Гвинея 16374 1.9 +47 164 +0 15659
135. Гаити 15435 1.4 +153 325 +2 12557
136. Сомали 14768 1 +20 773 +0 6964
137. Мали 14302 0.7 +4 519 +0 9880
138. Андорра 13777 180.9 +19 127 +0 13557
139. Того 13542 1.7 +3 125 +0 13250
140. Буркина-Фасо 13453 0.6 +0 167 +0 13265
141. Таджикистан 13308 1.5 +0 90 +0 13218
142. Белиз 12899 33.3 +38 325 +0 12442
143. Сейшельские острова 12466 127.2 +308 46 +4 11336
144.+1 Республика Конго 12026 Нет данных +106 157 +2 11110
145.-1 Багамские острова 12024 30.9 +94 232 +0 11026
146. Джибути 11565 11.9 +3 154 +0 11389
147. Тайвань 11491 0.5 +193 286 +26 1133
148. Лесото 10837 5.4 +0 326 +0 6437
149. Южный Судан 10688 1 +0 115 +0 10514
150. Вьетнам 9103 0.1 +220 55 +2 3509
151. Экваториальная Гвинея 8626 6.4 +0 118 +0 8203
152. Бенин 8082 0.8 +0 102 +0 7893
153. Восточный Тимор 7764 6.4 +24 17 +0 5515
154. Никарагуа 7481 1.2 +0 187 +0 4225
155. ЦАР 7101 1.5 +10 98 +0 6859
156. Йемен 6812 0.2 +25 1336 +7 3588
157. Исландия 6555 18.4 +0 29 +0 6476
158. Гамбия 6002 2.6 +3 179 +0 5800
159. Нигер 5439 0.2 +0 192 +0 5132
160. Сент-Люсия 5138 28.1 +5 80 +0 4905
161. Сан-Марино 5090 147.2 +0 90 +0 4998
162. Чад 4940 0.3 +1 174 +0 4760
163. Бурунди 4925 0.4 +20 8 +0 773
164. Эритрея 4499 1.3 +72 14 +0 3987
165. Сьерра-Леоне 4208 0.5 +7 79 +0 3161
166. Барбадос 4032 14 +1 47 +0 3922
167. Коморские острова 3890 4.8 +2 146 +0 3736
168. Гвинея-Бисау 3787 2 +0 68 +0 3529
169. Лихтенштейн 3022 78.7 +0 58 +0 2942
170. Новая Зеландия 2692 0.5 +10 26 +0 2644
171. Монако 2508 65.5 +0 33 +0 2469
172. Сан-Томе и Принсипи 2353 10.9 +0 37 +0 2304
173. Либерия 2290 0.5 +40 88 +2 2055
174. Сент-Винсент и Гренадины 2076 18.7 +0 12 +0 1845
175. Лаос 1970 0.3 +7 3 +0 1773
176. Бутан 1703 2.2 +16 1 +0 1405
177. Маврикий 1458 1.2 +0 18 +0 1206
178. Антигуа и Барбуда 1263 13 +0 42 +0 1214
179. Фиджи 845 0.9 +158 4 +0 234
180. Танзания 509 0 +0 21 +0 183
181. Бруней 244 0.6 +0 3 +0 231
182. Доминика 188 2.6 +0 0 +0 188
183. Гренада 161 1.4 +0 1 +0 160
184. Сент-Китс и Невис 83 1.5 +0 0 +0 51
185. Ватикан 27 44.6 +0 0 +0 27
186. Соломоновы острова 20 0 +0 0 +0 20
187. Маршалловы острова 4 0.1 +0 0 +0 4
188. Вануату 4 0 +0 1 +0 3
189. Самоа 3 0 +0 0 +0 3
190. Кирибати 2 0 +0 0 +0 0
191. Федеративные Штаты Микронезии 1 0 +0 0 +0 1

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 09 июня 2021 12:47

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