К ПРЕДСТОЯЩИМ ЖЕНЕВСКИМ ДИСКУССИЯМ

Сухум. 9 июня 2021 Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове провел встречу с сопредседателями Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром, представителем ООН Джихан Султаноглу и со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Анникой Сёдер. Традиционно главной темой встречи стало обсуждение повестки дня предстоящего 53-го раунда Международных Женевских дискуссий.

В ходе встречи Даур Кове в очередной раз подчеркнул необходимость достижения прогресса по ключевым вопросам повестки дня переговоров, таким как согласование документа о международных гарантиях неприменения силы.



В рамках встречи сопредседатели акцентировали внимание на важности возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), как эффективного инструмента в работе Женевских дискуссий.



Состоялось также обсуждение ряда вопросов региональной безопасности, вопросов документации, связанных со свободой передвижения, а также ряда других вопросов повестки и тематического содержания предстоящего раунда МЖД.



Проведение очередного 53-го раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 29-30 июня 2021 года.