ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 46 ЧЕЛОВЕК

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 28 человек, у 27 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести.

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 202 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 46 из них.

В Гудаутской больнице 8 и 9 июня, скончались две пациентки - 65 и 80 лет.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, 8 человек в

тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 17, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15595 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 14983 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.