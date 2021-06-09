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Абхазия Информ

НЕ ДОПУСТИТЬ ДЕФИЦИТА ТОПЛИВА

Новости Среда, 09 июня 2021 19:45
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НЕ ДОПУСТИТЬ ДЕФИЦИТА ТОПЛИВА

Сухум. 9 июня 2021 Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии провёл совещание с членами Кабинета министров и руководителями компаний, осуществляющих поставку топлива в республику.

На встрече обсуждались вопросы работы топливных компаний в условиях повышения цен, по которым они осуществляют закупки.

По словам представителей компаний, с начала года наблюдается устойчивая тенденция к повышению оптовых закупочных цен на нефтепродукты, закупаемые за пределами Абхазии, а с учётом доставки и таможенного оформления грузов, установленные предельные оптовые и розничная цены ниже фактической себестоимости поставок.
С учетом того, что в летний период объем потребления топлива вырастает на 25- 30%, данные обстоятельства в значительной степени снижают финансовые возможности компаний своевременно обеспечивать закуп и поставку топлива.

В этой связи представители топливного бизнеса просят правительство внести изменение в Постановление «Об установлении предельных цен на нефтепродукты», повысив предельные цены.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган прокомментировала ситуацию, приведя в своём докладе данные о динамике увеличения цен в России.

«В основном все поставки идут из России. Абхазский импорт напрямую зависит от уровня российских цен. С декабря 2020 года произошел резкий всплеск цен на поставки нефтепродуктов. В тот период в среднем рост цен составлял 10%. Собственного рынка, который бы формировал цены поставки у нас нет. Факторы, которые влияют на формирование цен – сезонный спрос на нефтепродукты, динамика роста налоговой нагрузки, рост издержек, профилактика и плановые ремонты заводов производителей, динамика производства нефтепродуктов нефтяными компаниями.

Рынок нефтепродуктов Абхазии регулируется государством, при этом, с формальной точки зрения, обладая механизмом сдерживания путем определения предельной цены, государство в политике регулирования на прямую зависит от ценовой конъюнктуры стран импортеров.

Если обратиться к динамике изменения цен на поставку нефтепродуктов, с начала года АИ-92 на 28%, АИ-95 на 26%, дизельное топливо на 30%.

Сейчас же розничные цены в России следующие: цена на АИ-92 составляет-46,06 рублей, что на 5,06 рублей за литр дороже текущей розничной цены в Республике Абхазия, АИ-95-50,1 рублей, что на 7,1 рублей дороже текущей розничной цены в Республике Абхазия, дизельное топливо - 48,02 рубля, что на 7,02 дороже текущей розничной цены в Республике Абхазия», – констатировала Озган.

Александр Анкваб поручил министрам провести детальный анализ прогнозных данных, изучить финансовое состояние топливных компаний, объёмы их возможностей и кредитных обязательств.

«Учитывая, что цены на топливо влияют на формирование стоимости различных услуг и товаров, мы с вами должны принять обоснованные и взвешенные решения, при этом не в коем случае не допустить дефицита топлива. В этой связи прошу еще раз всех присутствующих очень ответственно отнестись к возможному принятию решения об изменении цен. Параллельно предлагаю участникам рынка с понимаем отнестись к сложившимся условиям работы», – заключил Анкваб.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 09 июня 2021 19:59

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