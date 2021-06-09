 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021

КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Таблицу распространения коронавируса по разным странам мира. Заболевание зарегистрировано в 191 стране. Россия занимает шестое…
БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ
мая 28 2021
БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ
ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021
ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОТМЕНЕН ПРИГОВОР СУДА ПО ФАКТУ НАПАДЕНИЯ НА ТКУАРЧАЛСКУЮ ЦРБ

Новости Среда, 09 июня 2021 19:14
Оцените материал
(0 голосов)
ОТМЕНЕН ПРИГОВОР СУДА ПО ФАКТУ НАПАДЕНИЯ НА ТКУАРЧАЛСКУЮ ЦРБ

Сухум. 9 июня 2021 Абхазия-Информ. Президиум Верховного суда РА рассмотрел надзорное представление Генеральной прокуратуры РА на кассационное определение Верховного суда РА и приговор Ткуарчалского районного суда от 3 сентября 2018 года, в отношении Миквабия Р.Б., Миквабия А.Б., Сар-оглы А.Р, и Гогуа М.С. которые обвинялись органом предварительного расследования в совершении разбойного нападение на сотрудников центральной больницы г. Ткуарчал перевозивших денежные средства для выдачи заработной платы сотрудникам Ткуарчалской больницы в декабре 2018 года.

По результатам рассмотрения, постановлением Президиума Верховного суда РА - надзорное представление первого заместителя Генерального прокурора РА было удовлетворено:  приговор суда Ткуарчалского района, а также кассационное определение Верховного суда РА были отменены, с направлением уголовного дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Органом предварительного расследования Миквабия Р.Б., Миквабия А.Б., Гогуа М.С. и Сар-Оглы А.Р.  обвиняются  в том, что 12.12.2018 года, вступив в предварительный сговор между собой, и руководствуясь корыстным мотивом, совершили разбойное нападения на инкассацию заработной платы медицинских работников Ткуарчалской ЦРБ в размере 1 миллиона 383 тысяч 690 рублей.

Так 12 декабря 2018 года, примерно в 10 часов 15 минут, Миквабия Р.Б. Миквабия А.Б., Гогуа М.С. и Сар-Оглы А.Р. в составе группы лиц, вооруженные огнестрельным автоматическим оружием, по предварительному сговору, на используемой ими автомашине марки ВАЗ, перегородив въезд специальной автомашине скорой помощи, под управлением Харчилава Д.А. и пассажирами – главным бухгалтером ЦРБ г. Ткуарчал – Аргун Е.Д, бухгалтером - Тания И.Н., перевозившие денежные средства из Ткуарчалского филиала Сберегательного банка РА, под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, завладели полиэтиленовым пакетом черного цвета, в котором находились денежные средства, в размере 1млн 383 тысячи 690 рублей, после чего скрылись с места совершения преступления.

Об этом сообщает сайт генпрокуратуры Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 09 июня 2021 19:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 10 ИЮНЯ В БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ГОРОДА НЕ БУДЕТ ВОДЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ДЕФИЦИТА ТОПЛИВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.