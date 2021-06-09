ОТМЕНЕН ПРИГОВОР СУДА ПО ФАКТУ НАПАДЕНИЯ НА ТКУАРЧАЛСКУЮ ЦРБ

Сухум. 9 июня 2021 Абхазия-Информ. Президиум Верховного суда РА рассмотрел надзорное представление Генеральной прокуратуры РА на кассационное определение Верховного суда РА и приговор Ткуарчалского районного суда от 3 сентября 2018 года, в отношении Миквабия Р.Б., Миквабия А.Б., Сар-оглы А.Р, и Гогуа М.С. которые обвинялись органом предварительного расследования в совершении разбойного нападение на сотрудников центральной больницы г. Ткуарчал перевозивших денежные средства для выдачи заработной платы сотрудникам Ткуарчалской больницы в декабре 2018 года.

По результатам рассмотрения, постановлением Президиума Верховного суда РА - надзорное представление первого заместителя Генерального прокурора РА было удовлетворено: приговор суда Ткуарчалского района, а также кассационное определение Верховного суда РА были отменены, с направлением уголовного дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Органом предварительного расследования Миквабия Р.Б., Миквабия А.Б., Гогуа М.С. и Сар-Оглы А.Р. обвиняются в том, что 12.12.2018 года, вступив в предварительный сговор между собой, и руководствуясь корыстным мотивом, совершили разбойное нападения на инкассацию заработной платы медицинских работников Ткуарчалской ЦРБ в размере 1 миллиона 383 тысяч 690 рублей.

Так 12 декабря 2018 года, примерно в 10 часов 15 минут, Миквабия Р.Б. Миквабия А.Б., Гогуа М.С. и Сар-Оглы А.Р. в составе группы лиц, вооруженные огнестрельным автоматическим оружием, по предварительному сговору, на используемой ими автомашине марки ВАЗ, перегородив въезд специальной автомашине скорой помощи, под управлением Харчилава Д.А. и пассажирами – главным бухгалтером ЦРБ г. Ткуарчал – Аргун Е.Д, бухгалтером - Тания И.Н., перевозившие денежные средства из Ткуарчалского филиала Сберегательного банка РА, под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, завладели полиэтиленовым пакетом черного цвета, в котором находились денежные средства, в размере 1млн 383 тысячи 690 рублей, после чего скрылись с места совершения преступления.

Об этом сообщает сайт генпрокуратуры Абхазии.