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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ

Новости Четверг, 10 июня 2021 14:50
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ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ

Сухум. 10 июня 2021. Абхазия-Информ. Заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов МВД Республики Абхазии и МВД Российской Федерации 10 июня 2021 года прошло в Карачаево-Черкесской Республике. В рабочей встрече приняли участие делегации Министерства внутренних дел Абхазии, главного Управления МВД России по СКФО, главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю и Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике.

В рамках Соглашения между Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов от 24 декабря 2010 года в Карачаево-Черкесской Республике прошло заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов Министерства внутренних дел Абхазии, главного Управления МВД России по СКФО, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю и Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике.

В своем приветственном слове к участникам заседания министр ВД Абхазии Дмитрий Дбар отметил, что, проводимая межведомственная работа является очень важным пунктам деятельности в сфере предупреждения преступности и борьбы с таковой.

«Сегодня уже с уверенностью можно говорить об определенных показателях и перспективах сотрудничества, как в направлении информационного обмена по оперативно-служебной деятельности, так и обеспечение общественного порядка на приграничных территориях», сказал Дбар.

В ходе межведомственной встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере обеспечения правопорядка и безопасности на приграничных территориях, обсудили вопросы организации взаимодействия в сфере безопасности дорожного движения и пресечения краж автотранспорта, борьбы с проявлениями экстремизма в молодежной среде.

Приграничное сотрудничество основывается на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности государств, законодательства и правопорядка участвующих в нем сторон.

По итогам встречи сторонами подписан Протокол заседания комитетов ОВД приграничных регионов, который позволит консолидировать дальнейшую межведомственную работу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 10 июня 2021 14:51

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