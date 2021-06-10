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Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

Новости Четверг, 10 июня 2021 14:56
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

Сухум. 10 июня 2021. Абхазия-Информ. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии и Государственный русский театр драмы им. Ф. А. Искандера запускают совместный конкурс сочинения на тему: «Образ театрального героя» для школьников республики.

В тексте письма конкурса необходима указать свою ФИО, возраст, место проживания, № школы, контактный телефон.

В конкурсной работе участнику необходимо объяснить каким должен быть театральный герой, какие эмоции вызывать, какие образы и персонажей спектакля больше нравятся.

По желанию участника, тематика сочинения может быть расширена и добавлены разделы, тематика которых не указана выше. Сочинение должно быть написано в соответствии с правилами русского языка (грамматика и пунктуация), а также содержать логическую последовательность.

Занявшие 1/2 места в конкурсе получат возможность бесплатно посетить спектакль «Хаджи Мурат» 26 июня в 16:00.

Работу нужно прислать до 24 июня (четверг) на почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Стоимость школьного билета на постановку «Хаджи Мурат» - 200 руб.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 10 июня 2021 14:58

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