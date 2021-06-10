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Абхазия Информ

ПОИСКИ РОССИЙСКОГО ТУРИСТА ВЛАДИМИРА УЛЬЯНОВАВ НЕ ДАЛИ НИКАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Новости Четверг, 10 июня 2021 19:24
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ПОИСКИ РОССИЙСКОГО ТУРИСТА ВЛАДИМИРА УЛЬЯНОВАВ НЕ ДАЛИ НИКАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сухум. 10 июня 2021. Абхазия-Информ. Группа российских волонтеров, прибывшая в Абхазию 2 июня и присоединившаяся поискам российского туриста Владимира Ульянова, благополучно вернулась из района поиска.

Правда основная ее часть, состоящая из 4 человек, накануне запросила помощи в эвакуации из альпийской зоны. Волонтеры к тому времени находились в районе слияния рек Химса и Кубыш. Они не смогли самостоятельно спуститься к побережью, так как были физически   истощены и обратный путь им был не под силу.

9 июня сотрудники МЧС Абхазии вывезли группу из 4 человек по воздуху и из 6 участников волонтерской группы только 2 спустились с высокогорья по пешему маршруту.

По словам министр ЧС Льва Квициния подобный исход данной спасательной операции был предопределен в связи с сложностью и протяженности заявленного маршрута.

Несмотря на большой ажиотаж в СМИ, и особенно в социальных сетях, якобы по недопущению волонтеров к поискам Ульянова, руководство МЧС не раз подчеркивало, что использование на подобных маршрутах волонтерских групп, контрпродуктивно и сопряжено с немалым риском для самих волонтеров. Практика показала справедливость данного подхода.

«По нашему общему мнению, когда шла группа с низкой подготовкой крайне нежелательно если идет коммерческое группа надо что то придумать, чтобы отсеивать. Даже у нас есть люди, которые в не последней физической форме нам удалось не так легко и там в некоторых местах весьма рискованно», - сказал один из волонтеров.

С 3-9 июня волонтёры со во спасателями абхазскими заново проработали весь маршрут, включая высокогорье и альпийскую зону, однако поиски не дали никаких результатов.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 10 июня 2021 19:26

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