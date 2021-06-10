ПРЕМЬЕРА ДЕТСКОГО СПЕКТАКЛЯ «ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС»

Идея нового спектакля родилась после успеха новогодней постановки «Королевский Новый год», представленной зрителю в декабре 2019 года.

Спектакль собрал 16 аншлагов подряд, многие зрители ходили на него по несколько раз. «Принцесса и свинопас» станет не репликой, но художественным переосмыслением предыдущей постановки, по сути новым спектаклем, отражающим творческий рост театра Искандера за последние годы.

«За основу постановки взята сказка «Принцесса и свинопас», но туда вкраплены элементы из других сказок, введены дополнительные персонажи, например, разбойники их сказки «Снежная королева». Мы сделали достаточно современным этот спектакль, чтобы он был похож на голливудский мультфильм, чтобы узнаваемые песни в нем звучали.

Постановка сделана как некое шоу – с музыкой, танцами, с массовыми сценами. Спектакль получился густонаселенным. В нем заняты около 30 человек – это актеры труппы, а также выпускники Детской студии «Чик» при театре Искандера», - сказал режиссер Джамбул Жордания.

Детские спектакли в РУСДРАМе режиссер советует смотреть всей семей.

«Это очень важно, чтобы потом, выходя из театра, по пути домой, дети что-то спрашивали у родителей. Совместные походы в театр провоцируют диалог детей с родителями, дети открывают для себя что-то новое. Детские спектакли в театре имеют и воспитательное значение, это не столько развлечения и шутки. Такой подход – сверхзадача для всех постановок РУСДРАМа, и детских спектаклей в особенности. Чтобы после просмотра зрители между собой вне театра говорили, рассуждали и задумывались о тех вещах, которые они услышали», - отметил Жордания.

В красочном, захватывающем и трогательном спектакле детей ждёт встреча с замечательными персонажами андерсеновской сказки - с королём и фрейлинами, принцессой и влюбленным в нее принцем, переодевшимся свинопасом, атаманшей с бандой разбойников и маленькими добрыми поросятами в исполнении учеников Детской студии «Чик».

Актеры Лоида Тыркба (принцесса) и Эмиль Петров (свинопас-принц) исполняют главные роли в новом детском спектакле «Родители и воспитатели в детском саду читают же детям сказки перед сном и на занятиях. А в театре сказка оживает для детей, перед ними предстанут персонажи, о которых они только слышали. В реальной жизни для них происходит волшебство. Ребенку многое становится понятнее, когда он видит воочию. В моем детстве не было РУСДРАМа, и я была лишена счастья смотреть детские спектакли после того, как прочту сказку. Нашим маленьким зрителям я по-доброму завидую», - сказала Лоида Тыркба.

Лоида заметила, что детям в игровой форме преподносятся общечеловеческие ценности о добре, о дружбе, о любви и рассказывается о последствиях ненависти и обмана.

«Удовольствие играть для детей, когда видишь их неподдельную, искреннюю реакцию. Я помню, во время новогодних показов «Принцессы и свинопаса» дети очень живо реагировали, им было весело. Помню, как дети удивлялись: «Уау, а как это?!», например, когда принцессу «разрезают». У нас есть сцена с таким фокусом, который придумал режиссер Джамбул Жордания. Думала, а вдруг маленькие зрители испугаются. Но современные дети многое видели, взять хотя бы эти японские аниме с лужами крови. Так что наш фокус вызывал искренне удивление с возгласами из зала «Что это? Как это?». Жду этой реакции вновь», - сказала актриса.

Актер Эмиль Петров заметил, что сказка «Принцесса и свинопас» отличается от других детских спектаклей театра Искандера.

«В этом спектакле особая атмосфера, постановка пронизана волшебством, настоящая сказка с принцессой и принцем. Уверен, что дети будут в восторге! Принц по уши влюблен в принцессу, но она его отвергла. Чтобы быть рядом с ней, любоваться ею издалека, устроился на работу в свинарник, стал свинопасом. Чего не сделаешь ради любви! Ради принцессы сменил имидж, так сказать. А чем закончилась эта история любви, можно будет посмотреть 12 и 13 июня в нашем театре на премьерных показах спектакля «Принцесса и свинопас».