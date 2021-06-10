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Абхазия Информ

ЧИК И НИКА ВЕРНУЛИСЬ НА НАБЕРЕЖНУЮ СУХУМА

Новости Четверг, 10 июня 2021 20:31
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ЧИК И НИКА ВЕРНУЛИСЬ НА НАБЕРЕЖНУЮ СУХУМА

Сухум. 10 июня 2021. Абхазия-Информ. Скульптуры Чика и Ники – известных персонажей рассказов Фазиля Искандера вернулись на прежнее место на набережной Сухума. Рабочие МУП «Благоустройство» установили скульптуры на тех же тумбах, где и стояли раньше. Тумбы отремонтированы, покрашены.

«Скульптуры демонтировали из соображения удобства реставрации тумб, а сами скульптуры в реставрации не нуждались. Просто в какой-то момент был переполох, что украли патефон, а потом выяснилось, что не украли, слава Богу! В общем, и сам патефон в порядке, полностью в целости и сохранности. После того, как тумбы покрасили, скульптуры возвращаются на место», – пояснил автор скульптур Архип (Сип) Лабахуа.

Более того, на набережной Сухума устанавливается еще одна новая скульптура Лабахуа, посвященная поэту Осипу Мандельштаму.

«Мандельштам бывал в Абхазии в начале 30-х прошлого века, написал очерк «Сухум». В одном из стихотворений поэта есть такие строки, которые я использую: «Который час, его спросили здесь, а он ответил любопытным: вечность!» Когда прочел, мне стало их достаточно, чтобы понять, насколько он мне близок. Его первый сборник назывался «Камень». Из этих трех элементов и родилась нестандартная, необычная скульптура Мандельштаму, сложился вот такой образ камня. Что с этим камнем, вы увидите позже, – с улыбкой сказал скульптор, но поспешил уточнить, что как такового официального открытия не будет. – Хотелось все сделать максимально органично и спокойно, без обычных ритуалов, чтобы было ощущение, что этот камень здесь был давно. Я бы никакого открытия не делал, просто поставил бы и убежал». ​

По словам Лабахуа, он долго искал на морском берегу камень нужной формы, который бы отражал идею скульптуры. «Это обычный булыжник, вот в море везде его родственники лежат. Я над камнем немножко поработал, мне нужна была яйцеобразная форма – это архетип идеи. В яйцеобразной форме больше энергии, чем в других формах, например, приплюснутом. Ничего не имею против всех разных форм камней, но в данном случае все-таки яйцеобразная форма, ни в коем случае не идеальная. Для пластического разнообразия то, что надо», – заметил он.

Новая скульптура будет располагаться на одной из тумб на набережной недалеко от других скульптур Архипа Лабахуа Чика и Ники.

«Это мой подарок городу. Но меня поддержал сразу мэр Сухума Беслан Эшба, когда пришел к нему на согласование идеи. Город же не моя квартира, я не могу здесь делать все, что хочу, надо согласовывать шаги. Я еще не успел договорить, он увидел эскиз и дал разрешение. Меня поддержали и министр культуры, и коллеги, еще человек сто, которые неравнодушны к мировой культуре, в том числе художественной. Не имею в виду финансово, все это очень недорого, траты минимальные – заказать плашку, выгравировать. Идею мою поддержали», – отметил Архип Лабахуа.

Рабочие МУП «Благоустройство» Администрации Сухума помогают скульптору в установке новой скульптуры.

«Помогают мне, но сам все хочу сделать, проверить, никуда не спешу. Думаю, резонанс будет интересный. Хотелось бы, чтобы кого-то скульптура сподвигла почитать Мандельштама. Несмотря на всю трагичность судьбы, он был светлым поэтом, поэтом-солнце», – сказал Лабахуа. ​

Архип Лабахуа – автор многих полюбившихся сухумчанам и гостям столицы мини-скульптур Ники, Чика, Тачкума, Пингвина-философа и других. Скульптор поделился, что, прежде чем предложить идею для набережной, он думает о пропорциях и масштабе, чтобы скульптуры вписались в окружающий ландшафт. «Представьте, если бы Пингвин, который так полюбился горожанам, был двухметровым, или Чик трехметровым. Насколько это неуместно и неприятно. То есть размер очень важен», - отметил Архип Лабахуа. Осип Мандельштам побывал в Абхазии в 30-х годах 20 века.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 10 июня 2021 20:32

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