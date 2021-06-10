ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ТЕЛЕГИНА Г.Ю.

Сухум. 10 июня 2021. Абхазия-Информ. Галским районным судом завершено рассмотрение уголовного дела по обвинению гражданина РФ, Телегина Германа Юрьевича, 1985 года рождения, проживающий до задержания в г. Дзержинск, Нижегородской области. Приговором суда Телегин Г.Ю. был признан виновным и с учетом смягчающих обстоятельств – наличия на иждивении двоих малолетних детей 2015 и 2018 годов, осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания судом определен штраф в размере 1 000 000 рублей в доход государства. Этим же приговором суда автомобиль, используемый в качестве орудия преступления был конфискован в пользу государства.

Позиция государственного обвинителя – представителя Генеральной прокуратуры была аналогична приговору суда.

Телегин Г.Ю. был признан виновным и осужден за то, что 23 марта 2021 года в 14 часов 00 минут в ходе реализации оперативной информации сотрудниками УКОН МВД РА совместно с СОБР МВД РА в лесном массиве села Реп, Галского района, был задержан. В ходе личного досмотра, в правом кармане безрукавной куртки, было обнаружено и изъято 191 изолированных свертков, что согласно заключению эксперта, является наркотическим средством «метадон» общей массой 88,971 граммов. Кроме того, в ходе оперативных мероприятий были установлены места «закладок», из которых было изъято 4,167 граммов, а в используемой Телегиным Г.Ю. автотранспортном средстве марки БМВ было обнаружено еще 190 свертков общим весом 87,546 гр.

Общее количество обнаруженного и изъятого наркотического средства «метадон» у гражданина Телегина Г.Ю. составила 180,684 граммов, расфасованных им в 390 свертков, что является особо крупным размером.

Названное в данном сообщении лицо, считается невиновным до вступления в законную силу приговора.

Об этом сообщает сайт генпрокуратуры Абхазии.