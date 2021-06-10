 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021

КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Таблицу распространения коронавируса по разным странам мира. Заболевание зарегистрировано в 191 стране. Россия занимает шестое…
БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ
мая 28 2021
БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ
ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021
ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ СУХУМСКОГО ГАРНИЗОНА ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Новости Четверг, 10 июня 2021 20:59
Оцените материал
(0 голосов)
В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ СУХУМСКОГО ГАРНИЗОНА ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Сухум. 10 июня 2021. Абхазия-Информ. Сегодня воинские части Сухумского гарнизона принимали гостей. Учащиеся 11-х классов Сухумской Горской средней школы № 10 им. Н. А. Лакоба посетили авиационную и артиллерийскую группы Министерства обороны, Сухумское высшее общевойсковое командное училище.

В ходе мероприятия гости ознакомились с бытом, условиями и повседневной жизнью военнослужащих, их профессиональной подготовкой.

Большой интерес у школьников вызвали, авиационная и гусеничная техника, расположение личного состава, учебные классы. На учебных местах курсанты Сухумского ВОКУ подробно рассказали школьникам о технических характеристиках стрелкового оружия, имеющегося на вооружении.

Учащиеся имели возможность познакомиться с традициями военного воспитания, посетили музей Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Руководителем данного мероприятия было отмечено, – что основной целью «Дня открытых дверей» является – объединение молодежи на основе идей патриотизма, воспитание у подрастающего поколения чувства гражданственности, преданности Отечеству и подготовка молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 10 июня 2021 21:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВИАНОРУ ЛОГУА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ НАРОДНОГО АРТИСТА АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.