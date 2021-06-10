В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ СУХУМСКОГО ГАРНИЗОНА ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В ходе мероприятия гости ознакомились с бытом, условиями и повседневной жизнью военнослужащих, их профессиональной подготовкой.

Сухум. 10 июня 2021. Абхазия-Информ. Сегодня воинские части Сухумского гарнизона принимали гостей. Учащиеся 11-х классов Сухумской Горской средней школы № 10 им. Н. А. Лакоба посетили авиационную и артиллерийскую группы Министерства обороны, Сухумское высшее общевойсковое командное училище.

Большой интерес у школьников вызвали, авиационная и гусеничная техника, расположение личного состава, учебные классы. На учебных местах курсанты Сухумского ВОКУ подробно рассказали школьникам о технических характеристиках стрелкового оружия, имеющегося на вооружении.

Учащиеся имели возможность познакомиться с традициями военного воспитания, посетили музей Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Руководителем данного мероприятия было отмечено, – что основной целью «Дня открытых дверей» является – объединение молодежи на основе идей патриотизма, воспитание у подрастающего поколения чувства гражданственности, преданности Отечеству и подготовка молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Абхазии.