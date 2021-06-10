ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 46 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 10 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 236 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 46 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 29 человек, у 28 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести.