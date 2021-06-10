ПРОГРАММА ПО ОЦЕНКЕ ПОПУЛЯЦИОННОГО ИММУНИТЕТА ЗАВЕРШИЛАСЬ

По ее словам, были забраны анализы в семи территориальных районов Абхазии: в Сухумском районе – около 1000 проб, Гагрском и Гудаутском – по 450 проб, остальное в Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах.

Сухум. 10 июня 2021. Абхазия-Информ. 11 июня завершается диагностическая работа ставропольских специалистов на базе республиканской санитарно-бактериологической лаборатории, которые проводили в Абхазии диагностику и оценку популяционного иммунитета к вирусу сарс ковид 2, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Забор крови проводили у тех, кто хотел определить свой иммунный статус. Результаты будут представлены 12 июня.

После того, как ставропольцы проведут полную оценку результатов их предоставят государственной СЭС и Минздраву РА. А они, в свою очередь, разошлют ответы непосредственно тем гражданам, которые сдавали анализы.

10 июня был последний день забора биоматериалов. Пробы доставленные до 3 часов дня, специалистами будут также обработаны.

«Это не единственная программа в Абхазии. Минздравом до этого велась программа оценки иммунного статуса медицинских работников, которая до сих пор еще не завершена. Мы ее просто приостановили из-за того, чтобы на этом же оборудовании, на этой же базе работали ставпропольцы. С помощью правительства Абхазии такие программы будут продолжаться, потому что оценка иммунитета особенно у пожилых лиц и особенно у сотрудников специальных служб, нам нужна и важна для того, чтобы мы четко понимали где у нас будут точки риска», - отметила Скорик.

Все электронные данные будут передаваться в Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии, который точно также тоже участвует в этой программе со стороны РФ. Отобранные когорты были четко распределены по территориальным районам в соответствии с количеством проживаемого там населения.

«На основании показателей иммунитета, которые примут за основу и того процента иммунной прослойки, которая есть в Абхазии нам дадут рекомендации как двигаться дальше. Сейчас, как раз и проходит эта оценка, чтобы нам дать возможность подготовиться, когда делать более масштабные и широкие мероприятия по вакцинации всего населения. Сейчас вакцинация идет для желающих», - констатировала Скорик.

Она считает, что пока единственной защитой всего населения от коронавируса является масштабная вакцинация. Нам к ней нужно готовиться и эта программа даст возможность оценить риски, которые стоят перед населением Абхазии – к осени, весне и зиме, когда вирусные инфекции, периоды ОРЗ, которые ежегодно во всем мире регистрируются.

«Чтобы мы пришли подготовленными, поэтому проходит эта программа. Нам дали очень четкий критерии, возрастные группы, процентное количество отбора проб по возрастному, половому признаку и территориальному признакам, чтобы оценить полный иммунный статус нашего населения.

Забор проводился в семи возрастных групп по определенным когортам. Общаячисленность волонтеров принявших участие в программе – 2660 человек. Проб привезли на 2800 исследований.

12 июня полное завершение программы, но если ставропольцы оставят свои тест-системы, то работу продолжат специалисты Абхазии.