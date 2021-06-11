Сухум. 11 июня 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники ПСЧ по охране города Гал и Галского района провели совместные учения с представителя Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия.

Отрабатывались навыки совместных действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в частности пожаров.

Личный состав, задействованный в учениях, оттачивал умение оперативного развертывания спецтехники и пожарного оборудования, локализации возгорания в максимально сжатые сроки и полной его ликвидации.