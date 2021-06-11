РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА В ГУЛРЫПШСКИЙ РАЙОН

Глава государства посетил храм Святого Николая Чудотворца, который был сооружён в 2014 году. При храме функционирует Православный паломнический центр «Елисавета».

Настоятельница храма матушка Елизавета рассказала президенту о деятельности храма и о работе Центра. Как было отмечено на встрече, храм представляет собой особую исключительность из-за того, что все иконы в нем выполнены из янтаря.



Президенту подарили икону Святого Александра Невского.

Так же Аслан Бжания посетил художественный салон, в котором все выставленные работы выполнены служащими храма.



Далее, глава государства побывал в спортивном комплексе «Агудзера». Это универсальный спортивный зал, где можно проводить тренировки по баскетболу, волейболу, греко-римской борьбе, боксу, карате.

Часть комплекса с 2019 года находится в аренде у футбольного клуба «Девятка». Аслан Бжания интересовался успехами и перспективами молодых спортсменов. Тренеры клуба Александр Тарасов и Юлия Котовщикова рассказали о деятельности клуба, отметили особо талантливых детей, и пригласили президента на игру.



Глава государства выразил удовлетворение и отметил важность развития физической культуры у подрастающего поколения.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.