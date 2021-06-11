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Абхазия Информ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА В ГУЛРЫПШСКИЙ РАЙОН

Новости Пятница, 11 июня 2021 18:05
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА В ГУЛРЫПШСКИЙ РАЙОН

Сухум. 11 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания совершил сегодня рабочую поездку в Гулрыпшский  район.

Глава государства посетил храм Святого Николая Чудотворца, который был сооружён в 2014 году. При храме функционирует Православный паломнический центр «Елисавета».

Настоятельница храма  матушка Елизавета рассказала президенту о деятельности храма и о работе Центра. Как было отмечено на встрече,  храм представляет собой особую исключительность из-за того, что все иконы  в нем выполнены  из янтаря. 

Президенту подарили икону Святого Александра Невского.    

Так же Аслан Бжания посетил художественный салон, в котором все выставленные работы выполнены служащими храма. 

Далее, глава государства побывал в спортивном комплексе «Агудзера». Это универсальный спортивный зал, где можно проводить тренировки по баскетболу, волейболу, греко-римской борьбе, боксу, карате.  

Часть комплекса с 2019 года находится в аренде у футбольного клуба «Девятка». Аслан Бжания интересовался  успехами и перспективами молодых спортсменов. Тренеры клуба Александр Тарасов и Юлия Котовщикова рассказали о деятельности клуба, отметили особо талантливых детей, и пригласили президента на игру.

Глава государства выразил удовлетворение и отметил важность развития физической культуры у подрастающего поколения.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 11 июня 2021 18:08

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