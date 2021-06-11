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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ РОССИИ

Новости Пятница, 11 июня 2021 18:11
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ РОССИИ

Сухум. 11 июня 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр АбхазиИ Александр Анкваб направил поздравительный адрес председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю Дня России.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Михаил Владимирович, примите искренние поздравления по случаю Дня России!

Многовековая история Российского государства - это летопись трудных побед и свершений, примеров беззаветного служения Отечеству его достойнейших сынов и дочерей.

День России – один из самых молодых государственных праздников, олицетворяющий новую страну и символизирующий исторический выбор россиян, объединенных неразрывной связью времен и поколений, традиций патриотизма и гражданственности. И это бесценное достояние – основа уверенного движения вперед.

Республике Абхазия, связанной с Российской Федерацией узами братства и добрососедства, жизненно важно благополучное развитие нашего стратегического союзника.

Убежден, что современная, динамично осваивающая новые горизонты возможностей Россия приумножит свои достижения во всех сферах и будет по-прежнему служить надежным гарантом международной стабильности.

Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, всем гражданам многонациональной Российской Федерации новых успехов, мирного неба и благоденствия».

ххх

Глава правительства поздравил чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина с Днём России.


«Ваше превосходительство, господин посол!

Примите самые искренние поздравления по случаю государственного праздника - Дня России.

Эта дата в современной истории Российского государства является символичной и олицетворяет неразрывную связь граждан и Отечества, общую ответственность многонационального народа России за настоящее и будущее страны.

Сегодня Российская Федерация, наш стратегический союзник, находится на этапе стремительного развития во всех областях. Укрепляются основы государства и демократических институтов.

Несомненен внешнеполитический авторитет России, неуклонно выступающей за сохранение региональной и международной стабильности, активно вовлеченной в миротворческие процессы.

Высоко ценим наши двусторонние, безальтернативные отношения и прилагаем все усилия для их развития.

Пользуясь приятной возможностью, желаю Вам и всем сотрудникам Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия благополучия и успехов в чрезвычайно важной дипломатической миссии».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 11 июня 2021 18:14

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