АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ РОССИИ

В поздравлении говорится: «Уважаемый Михаил Владимирович, примите искренние поздравления по случаю Дня России! Многовековая история Российского государства - это летопись трудных побед и свершений, примеров беззаветного служения Отечеству его достойнейших сынов и дочерей.

День России – один из самых молодых государственных праздников, олицетворяющий новую страну и символизирующий исторический выбор россиян, объединенных неразрывной связью времен и поколений, традиций патриотизма и гражданственности. И это бесценное достояние – основа уверенного движения вперед.



Республике Абхазия, связанной с Российской Федерацией узами братства и добрососедства, жизненно важно благополучное развитие нашего стратегического союзника.



Убежден, что современная, динамично осваивающая новые горизонты возможностей Россия приумножит свои достижения во всех сферах и будет по-прежнему служить надежным гарантом международной стабильности.



Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, всем гражданам многонациональной Российской Федерации новых успехов, мирного неба и благоденствия».

ххх

Глава правительства поздравил чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина с Днём России.