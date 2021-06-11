ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БАНКА АБХАЗИИ ЗА 2020 ГОД

Банковская система Республики Абхазия на 1 января 2021 года представлена Национальным банком Республики Абхазия и 11 действующими кредитными организациями, в том числе 2 расчетными небанковскими кредитными организациями. Совокупный зарегистрированный уставный капитал кредитных организаций составил 459,5 млн руб.

Экономика Республики Абхазия в 2020 году развивалась в тяжелых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Данное событие оказало существенное влияние на мировую экономику, в том числе и на экономику Абхазии. Введение чрезвычайного положения, направленное на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, привело к общему спаду деловой активности во всех сферах экономики, и в частности, оказало существенное влияние и на банковский сектор.

Валюта сводного баланса кредитных организаций за 2020 год увеличилась на 549,1 млн руб. или 4,4% и на 1 января 2021 года составила 13,0 млрд руб.

В составе пассивов кредитных организаций на 1 января 2021 года следует особо выделить вклады физических лиц, удельный вес которых на отчетную дату составляет 13,9%, а сумма 1 813,4 млн руб., что на 247,0 млн руб. (15,8%) больше чем на начало 2020 года.

Величина средств, выданных Банком Абхазии действующим кредитным организациям резидентам на 1 января 2021 года - 1 713,2 млн руб., что составляет 13,1% валюты сводного баланса кредитных организаций. Наибольший удельный вес в структуре ресурсов, предоставленных Банком Абхазии, приходится на кредиты рефинансирования – 51,1% и субординированные кредиты – 40,9%.

В составе активов кредитных организаций следует выделить кредитные вложения, на долю которых на 1 января 2021 года приходится 30,2% валюты сводного баланса кредитных организаций. Их величина за 2020 год увеличилась на 4,1% и составила 3 932,9 млн руб. При этом, доля просроченной задолженности в составе совокупного кредитного портфеля кредитных организаций увеличилась на 0,4 процентного пункта и составила 23,2%.

На 1 января 2021 года наибольшая доля в совокупном кредитном портфеле кредитных организаций республики приходится на кредиты, предоставленные юридическим лицам – 42,9%. Их величина на отчетную дату составила 1 688,0 млн руб., в том числе за государственными предприятиями числится 201,7 млн руб., за негосударственными – 1 486,3 млн руб.

Величина кредитов, числящихся за физическими лицами на 1 января 2021 года составила 1 368,5 млн руб., что на 4,3% или 56,0 млн руб. больше аналогичного показателя на 1 января 2020 года. Доля кредитов, предоставленных физическим лицам, в совокупном кредитном портфеле действующих кредитных организаций на отчетную дату составляет 34,8%.

Финансовый результат деятельности 6 из 11 действующих кредитных организаций республики за 2020 год оказался положительным – прибыль, на общую сумму 47,8 млн руб.

Совокупный убыток остальных кредитных организаций, завершивших отчетный год с отрицательным финансовым результатом, составил 211,1 млн руб.

Таким образом, сводный финансовый результат (бухгалтерская прибыль/убыток) кредитных организаций за 2020 год оказался отрицательным в размере 163,3 млн руб.

2. Налично-денежный оборот в банковской системе Республики Абхазия

Налично-денежный оборот в рублях РФ в банковской системе Абхазии за 2020 год составил 51 229,0 млн руб. и по сравнению с 2019 годом сократился на - 3 779,0 млн руб. или 6,9%.

В кассы банковской системы Республики Абхазия за 2020 год поступило наличных денежных средств в рублях РФ на общую суму 29 416,3 млн руб., что на 1 383,8 млн руб. или 4,5% меньше аналогичного показателя за прошлый год. Наибольший удельный вес в структуре поступлений наличных денежных средств за 2020 год приходится на: торговую выручку – 32,6%; поступления от совершения операций по переводу денежных средств по поручениям физических лиц – 17,8%; поступления на счета индивидуальных предпринимателей – 13,4%.

Выдачи наличных денежных средств из касс банковской системы за 2020 год составили 21 812,7 млн руб. и по сравнению с 2019 годом сократились на 2 395,3 млн руб. или 9,9%. За 2020 год в структуре выдач наличных денежных средств значительную долю занимают: выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей – 18,6%; выдачи со счетов физических лиц – 15,0%; выдачи на заработную плату и выплаты социального характера – 9,0%.

В структуре налично-денежного оборота за 2020 год значительную долю занимают переводы денежных средств по поручениям физических лиц с использованием систем международных денежных переводов.

За 2020 из РА в страны ближнего и дальнего зарубежья было переведено 5 442,2 млн руб., что на 0,6% меньше, чем за 2019 год.

В структуре денежных переводов из страны наибольший удельный вес приходится на долю переводов в Российскую Федерацию – 4 352,6 млн руб. или 80,0%. Объем переводов в страны Средней Азии за 2020 год составил 596,8 млн руб. (11,0% от общей суммы), тогда как в 2019 году данная сумма составила 730,5 млн. руб., т. е. снизилась на 133,7 млн. руб. или 18,3%, в том числе в Узбекистан – 450,7 млн руб. (8,3%), Таджикистан – 141,3 млн руб. (2,6%). Денежные переводы в Турцию за 2020 год составили 358,4 млн руб. или 6,6% от общей величины денежных переводов физических лиц без открытия счета.

Совокупный объем денежных переводов в Республику Абхазия, осуществленных физическими лицами через системы денежных переводов без открытия счетов за 2020 год, составил 932,3 млн руб. и по сравнению с 2019 годом увеличился на 1,2%.

Наибольший удельный вес в структуре переводов в Абхазию приходится на переводы из Российской Федерации – 856,1 млн. руб. или 91,8%. На долю переводов из стран СНГ приходится 41,0 млн руб. или 4,4% общей величины переводов в республику за 2020 год. Совокупная доля переводов из стран дальнего зарубежья – 3,8%.

В структуре платежных систем преобладают переводы, осуществленные по системе «Contact», на их долю приходится 80,0% денежных переводов из Абхазии, а также 32,8% от объема входящих денежных переводов. При этом платежная система «Золотая Корона» сохраняет лидерские позиции по переводам в Республику Абхазия – 60,6% от общей суммы входящих переводов.

3. Функционирование национальной платежной системы (НПС)

На 1 января 2021 года численность держателей карт АПРА составила 91 380 человек. В том числе в 2020 году кредитными организациями республики было эмитировано 29 654 карт.

В структуре активных карт АПРА наибольший удельный вес занимают пенсионные карты - 60,6%. На долю зарплатных карт приходится 36,0%, а на долю карт физических лиц – 3,5%. Число предприятий и организаций Республики Абхазия, выплачивающих заработную плату персонала посредством зачисления денежных средств на карты АПРА в 2020 году достигло 525, в том в 31 предприятии зарплатные карточные проекты были внедрены в отчетном году.

В 2020 году была продолжена работа, направленная на расширение платежной инфраструктуры НПС РА.

На 1 января 2021 года эквайринговая сеть НПС РА представлена 2 599 терминальными устройствами, в том числе: 125 – АПРА Банкомат; 117 – ПВН АПРА; 2 357 – POS АПРА.

В 2019 году наблюдался рост основных количественных показателей работы НПС РА.

Валовый объем транзакций в НПС РА за 2020 год, по сравнению с предыдущим годом, увеличился на 1 805,9 млн руб. или 11,8% и составил 17 056,7 млн руб. В структуре транзакций за 2020 год доля карт АПРА составила 59,5% общего объема операций в НПС РА, а карт МПС – 40,5%, в том числе карт «Мир» – 7,3%.

За отчетный год картами АПРА в эквайринговой сети НПС РА было совершенно транзакций на общую сумму 10 152,7 млн руб., что превышает соответствующий показатель 2019 года на 714,3 млн руб. или 7,6%.

Объем транзакций по картам МПС в эквайринговой сети НПС РА в 2020 году составил 6 903,9 млн руб., что на 1 091,5 млн руб. или 18,8% больше аналогичного показателя за 2019 год. В составе транзакций по картам МПС на долю карт «Мир» приходится 18,0%. При этом объем транзакций по картам «Мир» за 2020 год, по сравнению с 2019 годом увеличился более, чем в 3 раза и составил 1 243,4 млн руб.

В 2020 году была проведена активная работа по развитию торгового эквайринга – было установлено 428 pos-терминальных устройств в различных торгово-сервисных предприятиях республики. На 1 января 2021 года платежная инфраструктура НПС РА насчитывает 2 357 точек безналичной оплаты.

Совокупный объем безналичных операций в ТСП республики с помощью банковских карт в 2020 году составил 3 309,2 млн руб., что на 636,5 млн руб. или 23,8% больше аналогичного показателя за 2019 год.

В структуре безналичных операций, совершенных в ТСП в отчетном году, основную долю занимают платежи с использованием карт МПС – 92,7%. За 2020 год картами МПС в эквайринговой сети НПС РА оплачено товаров и услуг на сумму 3 066,5 млн руб., в том числе картами «Мир» –396,5 млн руб.

Объем безналичных операций по оплате товаров и услуг картами АПРА за отчетный год по сравнению с прошлым годом удвоился и составил 242,7 млн руб.

4. Деятельность Банка Абхазии за 2020 год

На реализацию денежно-кредитной политики Банка Абхазии в 2020 году существенное влияние оказали сложные экономические условия, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории РА и введением в стране режима чрезвычайного положения.

В рамках реализации денежно-кредитной политики, в 2020 году Банком Абхазии, при помощи стандартных инструментов денежно-кредитной политики, осуществлялось управление ликвидностью банковского сектора. На 1 января 2021 года ставка рефинансирования кредитных организаций составляет 12 процентов годовых, предельная норма маржи в пользу банков – 6 процентов. Норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке Абхазии, на 1 января 2021 года установлен на уровне 4,5%. Общая сумма обязательных резервов, депонируемых в Банке Абхазии, на 1 января 2021 года составила 248,8 млн руб.

Одной из основных задач Банка Абхазии в 2020 году являлось оздоровление банковской системы Республики Абхазия. Проводились мероприятия по финансовому оздоровлению кредитных организаций, в том числе Сбербанка Абхазии (ОАО) - системообразующей кредитной организации со стопроцентным государственным участием. В рамках программы финансового оздоровления последнего, в 2020 году Банком Абхазии было выдано ссуд на общую сумму 3 565,0 млн руб., в том числе: на подкрепление корсчета, в целях устранения разрывов краткосрочной ликвидности – 3 340,0 млн руб.; кредиты рефинансирования – 50,0 млн руб.

В 2020 году Банком Абхазии проводилась активная работа, направленная на развитие Национальной платежной системы Республики Абхазия (НПС РА). Реализовывались мероприятия, направленные на расширение географии применения платежных карт АПРА, в частности продукта АПРА World. В результате, в 2020 году карты АПРА стали доступны для использования еще в четырех странах мира, таких как Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция. Также в 2020 году Банком Абхазии начаты работы по разработке и внедрению нового вида банковских карт - АПРА World Corporate.

В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Абхазия государственного кредита от 06.08.2010г. в июне 2020 года Банком Абхазии была полностью погашена сумма субординированного кредита. Указанный кредит в размере 700,0 млн руб. был получен Правительством Республики Абхазия в 2010 году на срок до 15 июня 2020 года в целях капитализации и модернизации Национального банка Республики Абхазия. В отчетном году в погашение данного кредита было перечислено 91,7 млн. руб.

Прибыль Банка Абхазии за 2020 год составила 49,6 млн руб. Часть прибыли в размере 10 млн. руб. направлена в республиканский бюджет.