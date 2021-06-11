2772 ЧЕЛОВЕКА ПРИВИЛИСЬ «SPUTNIK V»
Новости Пятница, 11 июня 2021 21:26
Сухум. 11 июня 2021. Абхазия-Информ. На 11 июня вакцинирование «Sputnik V» прошли 2772 человека. Из них 474 человека вакцинировано вторым компонентом вакцины.
Сухум. 11 июня 2021. Абхазия-Информ. На 11 июня вакцинирование «Sputnik V» прошли 2772 человека. Из них 474 человека вакцинировано вторым компонентом вакцины.
Тел. : +7 (840) 229-41-79 Email: abkhinfo@gmail.com
Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены
При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.