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Абхазия Информ

ДЕНЬ РОССИИ

Новости Суббота, 12 июня 2021 10:52
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ДЕНЬ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2021. Абхазия-информ. Сегодня в Российской Федерации отмечают главный государственный праздник – День России.

История праздника началась в 1990-м с принятия Декларации о государственном суверенитете. Этот документ провозгласил главенство Конституции РСФСР. Спустя ещё год, в этот же день, 12 июня, состоялись выборы первого президента Российской Федерации, на которых победу одержал Борис Ельцин. Однако выходным днём 12 июня стало лишь в 1994 году, когда был подписан указ президента.

Однако своё название праздник обрёл ещё позже – 12 июня 1998 года. Борис Ельцин в своём телевизионном обращении предложил праздновать в эту дату День России. Официально отдыхать 12 июня россияне стали ещё позже: в 2002 году это было зафиксировано в Трудовом кодексе.

У самого молодого праздника России есть и свои традиции. Ещё в эпоху первого президента было заведено, что в этот день глава государства всегда вручает госнаграды гражданам за вклад в развитие Российской Федерации.

12 июня проходит также ряд праздничных гуляний с символикой государства – флага и герба.

Массовые торжества, приуроченные к этому дню, начали проводить в 2000-х. В 2003 году впервые на праздник, приуроченный к годовщине со Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, на Красную площадь столицы пришли десятки тысяч жителей страны с флагами и исполнили гимн страны.

Есть и ещё одно название этого праздника – День независимости России, но оно не является официальным и связано с аналогичным праздником, который отмечают в других странах мира.

История Российской Федерации так сложилась, что во многих регионах 12 июня отмечают не только День России, но и день рождения города. Это происходит, например, в Кемерово, Великом Новгороде, Красноярске, Перми, Ханты-Мансийске и Тамбове.

Пандемия коронавируса прервала праздничные гуляния в прошлом году во всех российских городах, однако в этом, 2021-м, россиянам опять обещают десятки мероприятий, посвящённых национальному празднику.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 12 июня 2021 10:53

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