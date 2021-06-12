АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ РОССИИ
Сухум. 12 июня 2021. Абхазия-информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания направил поздравление Президенту России Владимиру Путину в честь Дня России.
В тексте поздравления говорится:
Уважаемый Владимир Владимирович!
Этот знаменательный день символизирует начало новой эры в многовековой истории Российского государства, его мощь и величие, заложенные на основе вдохновенного и созидательного труда многих поколений россиян, любви и преданности Отечеству.
Современная Россия активно развивается, ее важнейшие внешнеполитические инициативы и позиции сохраняют за ней статус мировой державы.
Союзничество и стратегическое партнерство Республики Абхазия и Российской Федерации имеет для нас жизненно важное значение, и мы намерены неукоснительно следовать всеобъемлющим двусторонним соглашениям.
Пользуясь возможностью, уважаемый Владимир Владимирович, прошу принять мои уверения в самом высоком к Вам уважении и искренние пожелания доброго здоровья, успехов в служении Отечеству, а народам Российской Федерации – мира и процветания.