АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ РОССИИ

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с Днем России.

Этот знаменательный день символизирует начало новой эры в многовековой истории Российского государства, его мощь и величие, заложенные на основе вдохновенного и созидательного труда многих поколений россиян, любви и преданности Отечеству.



Современная Россия активно развивается, ее важнейшие внешнеполитические инициативы и позиции сохраняют за ней статус мировой державы.



Союзничество и стратегическое партнерство Республики Абхазия и Российской Федерации имеет для нас жизненно важное значение, и мы намерены неукоснительно следовать всеобъемлющим двусторонним соглашениям.



Пользуясь возможностью, уважаемый Владимир Владимирович, прошу принять мои уверения в самом высоком к Вам уважении и искренние пожелания доброго здоровья, успехов в служении Отечеству, а народам Российской Федерации – мира и процветания.