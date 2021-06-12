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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ РОССИИ

Новости Суббота, 12 июня 2021 10:57
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2021. Абхазия-информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания направил  поздравление Президенту России Владимиру Путину в честь Дня России. 

В тексте поздравления говорится:

Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с Днем России. 

Этот знаменательный день символизирует начало новой эры в многовековой истории Российского государства, его мощь и величие, заложенные на основе вдохновенного и созидательного труда многих поколений россиян, любви и преданности Отечеству. 

Современная Россия активно развивается, ее важнейшие внешнеполитические инициативы и позиции сохраняют за ней статус мировой державы.

Союзничество и стратегическое партнерство Республики Абхазия и Российской Федерации имеет для нас жизненно важное значение, и мы намерены неукоснительно следовать всеобъемлющим двусторонним соглашениям.

Пользуясь возможностью, уважаемый Владимир Владимирович, прошу принять мои уверения в самом высоком к Вам уважении и искренние пожелания доброго здоровья, успехов в служении Отечеству,  а народам Российской Федерации – мира и процветания.

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