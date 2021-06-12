ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 70 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 12 июня 2021. Абхазия-информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 11 июня проведено у 247 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 70 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 31 человек, у 30 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.