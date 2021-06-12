ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
Сухум. 12 июня 2021. Абхазия-информ. Всемирный абхазо-абазинский конгресс 12 июня проведет детский праздник для жителей Нового района Сухума.
Начало праздника в 18:00 в Центральном парке Нового района.
Маленьких гостей праздника ждут: выступления детского хореографического ансамбля «Ашара», весёлые старты (велозаезды и заезды на роликах); мастер-класс студии изобразительного искусства «Сальвадор»; установка скворечников на деревьях; показательное выступление студии фитнеса и танца «Мансарда»; выступление брейк-данс группы "ApsnyCrew"; шоу аниматоров (аква-гримирование, ростовые куклы-трансформеры), шоу мыльных пузырей и бумажное шоу; сладкая вата и другие угощения; детская дискотека.