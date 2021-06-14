«ЭХО» ВОЙНЫ

Сухум. 14 июня 2021. Абхазия-Информ. В морской акватории, в районе расположения российской военной базы в Гудауте, была обнаружена мина времен Отечественной войны 1992-93 годов.

Водолазы ГИМС МЧС Абхазии извлекли находку из воды. В течение почти трех часов они обследовали придонную территорию, прилегающую к месту обнаружения мины, чтобы исключить наличие подобных взрывоопасных предметов.

Извлечённая мина была передана сапёрам российской военной базы для дальнейшей её утилизации.