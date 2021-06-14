Сухум. 14 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал сегодня Указ об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия.



В тексте Указа отмечается:



В соответствии с Положением об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия, утвержденным Указом президента Республики Абхазия от 15 декабря 2015 года назначить Уполномоченным по правам ребенка в Республике Абхазия Джинджолия Мактину Отариевну.