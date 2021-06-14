УКАЗ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ
Новости Понедельник, 14 июня 2021 19:38
Сухум. 14 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал сегодня Указ об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия.
В тексте Указа отмечается:
В соответствии с Положением об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия, утвержденным Указом президента Республики Абхазия от 15 декабря 2015 года назначить Уполномоченным по правам ребенка в Республике Абхазия Джинджолия Мактину Отариевну.