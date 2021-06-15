ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 93 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 14 июня проведено у 298 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 93 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 45 человек, у 44 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ 12 июня скончался пациент 70 лет.