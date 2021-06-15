ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 93 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 14 июня проведено у 298 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 93 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 45 человек, у 44 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ 12 июня скончался пациент 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 15, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15849 человек. Зарегистрировано 239 летальных случаев. Выздоровели 15101 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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