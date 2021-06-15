ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. С 12 по 14 июня в Сочи прошло Открытое первенство по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2003-2005 г.р., отбор на спартакиаду Краснодарского края.
Сухум представляли воспитанники секции по тяжелой атлетике Управления по делам молодежи и спорта Администрации города.
Результаты команды Сухума:
2-е место – Галстян Герасим в весовой категории 56 кг.
3-е место - Фитозов Харлампий в весовой категории 69кг.
3-е место – Хагба Даниил в весовой категории 77 кг.
Тренирует спортсменов Кутелия Т. С. и Хачатрян С. С.
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