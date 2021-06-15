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Абхазия Информ

ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Новости Вторник, 15 июня 2021 11:56
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ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ.    С 12 по 14 июня в Сочи прошло Открытое первенство по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2003-2005 г.р., отбор на спартакиаду Краснодарского края.

Сухум представляли воспитанники секции по тяжелой атлетике Управления по делам молодежи и спорта Администрации города. 

Результаты команды Сухума:

2-е место – Галстян Герасим в весовой категории 56 кг. 

3-е место - Фитозов Харлампий в весовой категории 69кг. 

3-е место – Хагба Даниил в весовой категории 77 кг. 

Тренирует спортсменов Кутелия Т. С. и Хачатрян С. С. 

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 15 июня 2021 12:05

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