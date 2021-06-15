ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. С 12 по 14 июня в Сочи прошло Открытое первенство по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2003-2005 г.р., отбор на спартакиаду Краснодарского края.

Сухум представляли воспитанники секции по тяжелой атлетике Управления по делам молодежи и спорта Администрации города.