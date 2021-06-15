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Абхазия Информ

В ГТК ПРОХОДИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ

Новости Вторник, 15 июня 2021 12:06
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Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ.  В связи с принятием новых нормативно-правовых актов регулирующих вопросы выдачи квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению, а также утверждения новой программы подготовки специалистов по таможенному оформлению с 14 июня по 23 июня в ГТК Абхазии проходит квалификационный экзамен специалистов по таможенному оформлению с целью подтверждения соответствия требованиям, установленным законодательством Республики Абхазия о таможенном деле, предъявляемым к таким специалистам.

Квалификационный экзамен сдают 46 представителей брокерских организаций Республики Абхазия. Лицам, которые подтвердят соответствие требованиям будет выдан аттестат специалиста по таможенному оформлению, дающий право на совершение таможенных операций от имени декларанта сроком на 3 года.

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