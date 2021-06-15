В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГТК ПРОВЕДЕНЫ СТРОЕВЫЕ СМОТРЫ

Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. Во исполнение положений Закона Республики Абхазия «О службе в таможенных органах Республики Абхазия» и поддержания образцового внешнего вида среди должностных лиц, в структурных подразделениях ГТК были проведены строевые смотры.



При проведении строевых смотров было отмечено, что внешний вид должностных лиц таможни, в целом, соответствует действующему законодательству Абхазии о таможенном деле.

Устранение выявленных недостатков взято на контроль.