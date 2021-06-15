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Абхазия Информ

ПРОВЕРЕНЫ 89 РАНЕЕ ВЫЯВЛЕННЫХ И ОТКЛЮЧЕННЫХ МАЙНИНГ-ФЕРМ

Новости Вторник, 15 июня 2021 12:25
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ПРОВЕРЕНЫ 89 РАНЕЕ ВЫЯВЛЕННЫХ И ОТКЛЮЧЕННЫХ МАЙНИНГ-ФЕРМ

Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками ЦА МВД РА совместно с сотрудниками территориальных подразделений органов внутренних дел проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению майнинг-ферм на территории Республики, в результате которых с 1 по 14 июня обнаружено 8 нелегально действующих объектов по добыче криптовалют.

В столице приостановлена деятельность трех работающих на момент проверки майнинг-объектов. Аппараты в количестве 17 единиц обесточены от энергосети. В отношении владельцев криптоферм составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 96 прим.1 КоАП РА.

Аналогичное количество майнинг-ферм выявлены и в Гудаутском районе, где общее количество аппаратов составило 128 единиц. Действующие устройства отключены и опломбированы.

Крупная майнинг-ферма по добыче криптовалют обнаружена в Галском районе, количество работающих аппаратов в которой составило 184 единиц. На место обнаружения были вызваны сотрудники УЭБ и ПК МВД РА, представители Госстандарта РА и работники Галской электросети. Соответствующий протокол составлен на 170 кВт по ч. 2 ст. 96 прим.1 КоАП РА и выписан штраф в размере 408 000 руб. Данная майнинг-ферма отключена от линии электропередач.  

Так же в ходе проверок в Гагрском районе выявлены аппараты по добыче криптовалют в количестве 17 штук, общей мощностью незаконного электропотребления более 28.5 киловатт. Аппараты обесточены от энергосети и опечатаны соответствующим образом.

МВД РА осуществляет ежедневный мониторинг по выявлению незаконной деятельности по добыче криптовалют, а также контроль за объектами, которые ранее были отключены от энергосети и опломбированы.

За текущий период времени были проверены 89 ранее выявленных и отключенных майнинг-ферм.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 15 июня 2021 12:30

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