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Абхазия Информ

РАНЕНЫ ДВОЕ ОТДЫХАЮЩИХ

Новости Вторник, 15 июня 2021 13:16
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РАНЕНЫ ДВОЕ ОТДЫХАЮЩИХ

Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. 15 июня примерно в 00:20 в дежурную часть отделения милиции г. Пицунда поступило телефонное сообщение о том, что в ресторане «Апсны», расположенном на территории пансионата «Самшитовая роща», неизвестным лицом произведены выстрелы,

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что гражданин Абхазии Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района, в результате внезапно возникшей ссоры с гражданами РФ Филояном А. А., 1985 года рождения, и Салимгариевым Т. Н., 1985 года рождения, произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес Филояну три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног, а Салимгариеву - шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

Филоян А. А. и Салимгариев Т. Н. были доставлены в ЦРБ г. Гагра и после предоставления первичной помощи вывезены за Абхазии в лечебные учреждения России. Осколком от выпущенных пуль ранен гражданин Пилия, ранее неоднократно привлекавшийся за различные правонарушения.

17 мая 2021 г. орган предварительного расследования УВД по г. Сухум возбудил в отношении Дмитрия Пилия уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия (ч.1. ст 217 УК РА).

18 мая в отношении Пилия была избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

4 июня 2021 предварительное расследование по данному уголовному делу было окончено и после утверждения обвинительного акта прокурор г. Сухум направил уголовное дело в суд г. Сухум для рассмотрения по существу и вынесения соответствующего законного приговора.

В данный момент подсудимый Пилия взят под стражу и находится в ЦРБ г. Сухум.

Об сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 15 июня 2021 13:18

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